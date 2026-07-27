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मुकुंदरा हिल्स टनल से कम होगी मध्य प्रदेश से दिल्ली की दूरी, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बचेंगे 22 किलोमीटर

मध्य प्रदेश से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे ( ETV Bharat )

रतलाम: मध्य प्रदेश से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वाले यात्रियों को आज से नई सौगात मिल गई है. राजस्थान के कोटा के समीप मुकुंदरा हिल्स टनल के हिस्से को आज प्रायोगिक तौर पर शुरू कर दिया गया है. जिससे एमपी के झाबुआ, रतलाम और मंदसौर से दिल्ली की तरफ यात्रा करने वाले वाहनों को दिल्ली जाने में अब 45 मिनट कम लगेंगे. वहीं इस रूट से 17.5 किलोमीटर की बचत भी होगी. गौरतलब है कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद चेचट के समीप से इंटरचेंज का इस्तेमाल कर करीब 22 किलोमीटर का चक्कर लगाकर वाहन चालकों को गोपालपुर से दिल्ली एक्सप्रेसवे पर जाना पड़ता था. लेकिन अब 4.9 किलोमीटर लंबी टनल का इस्तेमाल कर महज 5 मिनट में ही यह दूरी तय हो सकेगी. इससे यात्रियों को करीब 45 मिनट की बचत होगी. मध्य प्रदेश से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (ETV Bharat) 2 साल पहले शुरू हुआ था दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का मध्य प्रदेश से गुजरने वाला हिस्सा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का मध्य प्रदेश से गुजरने वाला करीब 245 किलोमीटर का हिस्सा करीब 2 वर्ष पूर्व शुरू कर दिया गया था. राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली रूट पर भी वाहनों की आवाज आई शुरू हो गई थी. लेकिन कोटा के समीप बन रही मुकुंदरा हिल्स टनल का निर्माण पूर्ण नहीं होने की वजह से दरा घाटी इंटरचेंज रोड का उपयोग करना पड़ता था.