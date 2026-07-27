मुकुंदरा हिल्स टनल से कम होगी मध्य प्रदेश से दिल्ली की दूरी, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बचेंगे 22 किलोमीटर
4.9 किलोमीटर लंबी मुकुंदरा हिल्स टनल का इस्तेमाल कर महज 5 मिनट में तय हो सकेगी दूरी. यात्रियों को करीब 45 मिनट की होगी बचत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 6:32 PM IST|
Updated : July 27, 2026 at 6:40 PM IST
रतलाम: मध्य प्रदेश से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वाले यात्रियों को आज से नई सौगात मिल गई है. राजस्थान के कोटा के समीप मुकुंदरा हिल्स टनल के हिस्से को आज प्रायोगिक तौर पर शुरू कर दिया गया है. जिससे एमपी के झाबुआ, रतलाम और मंदसौर से दिल्ली की तरफ यात्रा करने वाले वाहनों को दिल्ली जाने में अब 45 मिनट कम लगेंगे. वहीं इस रूट से 17.5 किलोमीटर की बचत भी होगी.
गौरतलब है कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद चेचट के समीप से इंटरचेंज का इस्तेमाल कर करीब 22 किलोमीटर का चक्कर लगाकर वाहन चालकों को गोपालपुर से दिल्ली एक्सप्रेसवे पर जाना पड़ता था. लेकिन अब 4.9 किलोमीटर लंबी टनल का इस्तेमाल कर महज 5 मिनट में ही यह दूरी तय हो सकेगी. इससे यात्रियों को करीब 45 मिनट की बचत होगी.
2 साल पहले शुरू हुआ था दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का मध्य प्रदेश से गुजरने वाला हिस्सा
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का मध्य प्रदेश से गुजरने वाला करीब 245 किलोमीटर का हिस्सा करीब 2 वर्ष पूर्व शुरू कर दिया गया था. राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली रूट पर भी वाहनों की आवाज आई शुरू हो गई थी. लेकिन कोटा के समीप बन रही मुकुंदरा हिल्स टनल का निर्माण पूर्ण नहीं होने की वजह से दरा घाटी इंटरचेंज रोड का उपयोग करना पड़ता था.
करीब 22 किलोमीटर के इस इंटरचेंज रोड पर जाम और घाट क्षेत्र होने की वजह से यात्रा में काफी समय लगता था. लेकिन अब मुकुंदरा हिल्स टनल के एक हिस्से को शुरू कर देने से दिल्ली की तरफ यात्रा करने वाले वाहन चालकों को सुविधाजनक और तेज सफर का लाभ मिल सकेगा. मध्य प्रदेश के रतलाम से दिल्ली की दूरी 655 किलोमीटर है.
टनल का एक हिस्सा शुरू, दूसरी टनल 15 दिनों मे होगी शुरू
कुछ दिन पूर्व ही केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया था और मुकुंदरा टनल के निर्माण प्रगति की जानकारी भी ली थी. इसके बाद अब मुकुंदरा हिल्स टनल के दिल्ली से वड़ोदरा की तरफ वाले हिस्से को शुरू कर दिया गया है.
एनएचएआई कोटा डिवीजन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संदीप अग्रवाल ने बताया "ट्रायल के तौर पर एक टनल को शुरू किया गया है जिसमें वाहनों की आवाजाही आज सुबह से शुरू हुई है. वहीं दूसरी टनल में भी कार्य अंतिम दौर में चल रहा है. उम्मीद की जा रही है कि आगामी 15 दिनों मे दूसरी टनल को भी शुरू कर दिया जाएगा."
बहरहाल मुकुंदरा टनल के शुरू हो जाने से मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों से दिल्ली की दूरी और यात्रा में लगने वाला समय दोनों कम हो गए हैं. वहीं झाबुआ जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बना रहे पुल का निर्माण पूरा होते ही बड़ौदा से दिल्ली तक बिना रुके दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर जाया जा सकेगा.