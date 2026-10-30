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दीपावली के बाद ऑनलाइन होगी मुकुंदरा में जंगल सफारी की बुकिंग, नया रूट भी तैयार

ऑनलाइन सफारी बुकिंग की वेबसाइट पर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। ( ETV Bharat Kota )

कोटा: प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी और जंगल सफारी के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा है, लेकिन मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में यह सुविधा अभी तक शुरू नहीं हो पाई थी. यहां फिलहाल ऑफलाइन बुकिंग के तहत ही कुछ रूट्स पर टाइगर सफारी संचालित हो रही है. रिजर्व प्रबंधन ने अब इसकी तैयारी पूरी कर ली है. प्रबंधन के अनुसार करीब 10 दिन में मुकुंदरा में भी ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम लागू कर दिया जाएगा. दिवाली के बाद से यह व्यवस्था शुरू होने की उम्मीद है. इससे दिसंबर की छुट्टियों और नए साल पर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद है.