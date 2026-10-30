दीपावली के बाद ऑनलाइन होगी मुकुंदरा में जंगल सफारी की बुकिंग, नया रूट भी तैयार
मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के उपवन संरक्षक मुथु सोमासुंदरम ने बताया- ऑनलाइन बुकिंग से बाहर के पर्यटकों को भी मौका मिलेगा.
Published : October 30, 2026 at 1:10 PM IST
कोटा: प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी और जंगल सफारी के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा है, लेकिन मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में यह सुविधा अभी तक शुरू नहीं हो पाई थी. यहां फिलहाल ऑफलाइन बुकिंग के तहत ही कुछ रूट्स पर टाइगर सफारी संचालित हो रही है. रिजर्व प्रबंधन ने अब इसकी तैयारी पूरी कर ली है. प्रबंधन के अनुसार करीब 10 दिन में मुकुंदरा में भी ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम लागू कर दिया जाएगा. दिवाली के बाद से यह व्यवस्था शुरू होने की उम्मीद है. इससे दिसंबर की छुट्टियों और नए साल पर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद है.
तैयारियां पूरी, 10 दिन में शुरू होगी ऑनलाइन बुकिंग: मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के उपवन संरक्षक मुथु सोमासुंदरम ने बताया- रिजर्व में टाइगर सफारी के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं. अब ऑनलाइन बुकिंग की पूरी प्रक्रिया कर ली गई है. प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व, सेंचुरी और बायोलॉजिकल पार्क की बुकिंग वाली वेबसाइट पर ही मुकुंदरा की बुकिंग भी होगी. इसके लिए रिजर्व का डाटा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. फिलहाल तकनीकी प्रक्रिया चल रही है. इसके पूरा होते ही ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी. इसमें करीब 10 दिन लग सकते हैं, दिवाली के बाद यह सुविधा शुरू हो जाएगी.
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ऑनलाइन बुकिंग से बाहर के पर्यटकों को मिलेगा फायदा: मुथु सोमासुंदरम ने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने से बाहर के पर्यटकों को भी यहां बुकिंग का मौका मिलेगा. कई पर्यटक सरिस्का, रणथंबौर और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बुकिंग नहीं कर पाते हैं, वे भी अब मुकुंदरा में ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे. अधिकांश पर्यटकों को ऑफलाइन व्यवस्था की जानकारी नहीं होती, जिससे उन्हें सीधे तौर पर सुविधा नहीं मिल पाती. ऑनलाइन सिस्टम से उन्हें स्लॉट के साथ पूरी जानकारी भी मिल जाएगी.
फेक वेबसाइट से बचने की अपील: मुथु सोमासुंदरम ने बताया- यह पूरी प्रक्रिया राज्य सरकार के वन विभाग के सिस्टम के जरिए होगी. पर्यटक https://obms-tourist.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना टिकट बुक कर सकेंगे. स्क्रीन पर सफारी वाहन, सीटों की उपलब्धता, टिकट शुल्क और रूट की पूरी जानकारी दिखाई देगी.उन्होंने अपील की कि पर्यटक केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट से ही टिकट बुक करें, क्योंकि कई फेक और प्राइवेट वेबसाइट्स भी ऑनलाइन मौजूद हैं, जिनसे पर्यटकों को परेशानी हो सकती है.
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ईमेल या SSO ID से करना होगा लॉगिन, देनी होगी ID: मुथु सोमासुंदरम ने बताया-बुकिंग के लिए पर्यटक को लॉगिन करना होगा. इसके लिए ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या राजस्थान की SSO ID से लॉगिन किया जा सकेगा. वेबसाइट पर पर्यटक सीटों की उपलब्धता भी देख सकेंगे. बुकिंग के लिए प्रत्येक पर्यटक की ID देना अनिवार्य होगा. इसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पैन कार्ड, ऑफिस ID और स्टूडेंट ID मान्य होगी. लॉगिन एक ही मोबाइल नंबर से किया जा सकता है, लेकिन साथ जाने वाले सभी पर्यटकों की डिटेल और ID भरना जरूरी होगा.
NTCA से मिला नया रूट, गरडिया व्यू पॉइंट दिखेगा नए अंदाज में: मुथु सोमासुंदरम ने बताया कि मुकुंदरा में फिलहाल बफर जोन में 5 और कोर जोन में 3 रूट स्वीकृत हैं. हाल ही में एक नया रूट दौलतगंज स्वीकृत हुआ है. इस रूट पर पर्यटकों को गरडिया व्यू पॉइंट नए अंदाज में देखने को मिलेगा, इसके लिए उन्हें चंबल क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी. इस रूट को जंगल सफारी के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया गया है. इसकी अनुमति NTCA और राज्य सरकार दोनों से मिल गई है और जल्द ही इसे खोल दिया जाएगा. वर्तमान में सभी रूटों पर पर्यटक नहीं मिल रहे हैं, कुछ ही रूट पर सफारी हो रही है. बीते दिनों पर्यटकों की संख्या बढ़ी है और नए रूट व ऑनलाइन बुकिंग से इसमें और इजाफा होगा.
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मुकुंदरा में इन रूटों पर मिली है सफारी की स्वीकृति
बफर जोन के 5 रूट -
- बोराबांस रेंज - बंधा-बग्गी रोड-अखावा-बलिंडा-बंधा
- कोलीपुरा रेंज - नागनी चौकी चैक पोस्ट-कालाकोट-दीपपुरा घाटा-कान्या तालाब-नागनी चौकी चैक पोस्ट
- रावठा रेंज - मंदरगढ़ बेरियर-मंदरगढ़ तालाब-केशोपुरा-रोझा तालाब-मंदरगढ़ बेरियर
- दरा रेंज - मौरूकलां-बंजर-रेतिया तलाई-पटपडिया-सावनभादो
- दौलतगंज रेंज (नया रूट) - कोटिया भील, नया गरडिया-चम्बल व्यू पॉइंट रथकांकरा तक
कोर जोन के 3 रूट -
- गागरोन रेंज - घाटी माता-घाटी जांगीर किला-लक्ष्मीपुरा नोलाव गिद्धकराई मशालपुरा नारायणपुरा
- रावंठा रेंज - रावंठा महल-राम सागर डेम-मोहनपुरा-मन्दरगढ
- रावंठा रेंज - गडे की माला-झामरा-रामपुरिया पहाड-लक्ष्मीपुरा-भवरिया घाटी राम सागर डेम-रावंठा महल
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