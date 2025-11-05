लावारिस नहीं, ये भी हैं हमारे अपने: मुक्ति संस्था ने दी अब तक 2064 अनजान आत्माओं को मोक्ष
रांची की मुक्ति संस्था लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करती है. उनकी एक टीम इस काम में लगी हुई है.
Published : November 5, 2025 at 4:39 PM IST|
Updated : November 5, 2025 at 5:16 PM IST
रांची: मौत के बाद दाह संस्कार एक परंपरा है, जो आम तौर पर परिजन निभाते हैं. लेकिन जब किसी का कोई नहीं होता, तब समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना किसी रिश्ते-नाते के, अनजान चेहरों को भी उसी श्रद्धा और विधि-विधान से अंतिम विदाई देते हैं. ऐसे लोग किसी देवदूत से कम नहीं. रांची की मुक्ति संस्था पिछले एक दशक से यही काम कर रही है. लावारिस शवों का संस्कार कर उन्हें मोक्ष के द्वार तक पहुंचाना. यह कहानी न सिर्फ इंसानियत की है, बल्कि उस संवेदना की भी है जो शायद आज के समाज में धीरे-धीरे खो रही है.
त्रासदी से जन्मी मानवता की लौ
2013 में केदारनाथ त्रासदी ने पूरे देश को झकझोर दिया था. तब कई शव दिन-रात खुले में पड़े रहे, जिनका कोई अपना नहीं था. उसी दृश्य ने झारखंड के कुछ युवाओं के मन को हिला दिया. उन्होंने सोचा अगर ऐसा किसी अपने के साथ हो जाए, तो क्या होगा. यही सवाल उनकी सोच का बीज बना. उन्होंने तय किया कि समाज का यह कर्तव्य है कि हर मृत देह को पंचतत्व में विलीन कर सम्मानपूर्वक विदाई दी जाए.
शुरुआत रांची के रिम्स से
यह संवेदनशील पहल 2014 में रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के मोर्चरी रूम से शुरू हुई. हजारीबाग के खालिद भाई नामक व्यक्ति ने इस मुहिम की नींव रखी. वे हर छह महीने में लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया करते थे. एक दिन वे रांची आए और स्थानीय युवाओं से मिले. विचार मिला, दिल जुड़ा और फिर मुक्ति संस्था का गठन हुआ.
पहली बार संस्था ने रिम्स के डार्क रूम में पड़े पांच लावारिस शवों का विधिवत संस्कार किया. किसी ने नहीं सोचा था कि यह कदम एक दिन इंसानियत का बड़ा उदाहरण बन जाएगा.
हर संस्कार के पीछे होती है एक पूरी टीम
आज रिम्स मोर्चरी की क्षमता 50 शवों की है. इनमें से जैसे ही 25 शव लावारिस घोषित होते हैं, मुक्ति संस्था आगे बढ़ती है. लकड़ी, सामग्री, और अन्य व्यवस्थाओं में करीब एक सप्ताह की तैयारी लगती है. रिम्स के कर्मचारी, नगर निगम और वन विभाग इस कार्य में सहयोग देते हैं. निगम ट्रैक्टर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लकड़ी उपलब्ध कराता है. समाज के लोग भी वस्त्र, घी, या जो जरूरत हो, वह लेकर आते हैं. इस संस्था का कोई स्थाई सदस्य नहीं, कोई भी व्यक्ति इंसानियत के इस कार्य से जुड़ सकता है. यहां धर्म या जाति की दीवारें नहीं, बस मानवता है.
हर दाह संस्कार में होती है श्रद्धा, आंसू और अपनापन
अब तक 60 सामूहिक दाह संस्कार कार्यक्रम हो चुके हैं. संस्था ने 2064 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया है. कई बार ऐसा भी हुआ कि दाह संस्कार के बाद परिजन पहुंच गए. संस्था के सदस्यों ने हर बार उन्हें ससम्मान स्वीकार किया है.
इस कार्य में शामिल लोग कहते है, "जब हम मुखाग्नि देते हैं, तो यह अहसास नहीं रहता कि यह लावारिस है. यह तो हमारे अपने समाज का हिस्सा है, बस किस्मत ने इनके साथ अन्याय किया."
सरकार और समाज से मिल रहा सहयोग
शुरुआती दिनों में यह काम बेहद कठिन था. न संसाधन, न पहचान. लेकिन धीरे-धीरे समाज ने इस संवेदनशील कार्य को समझा. अब जिला प्रशासन और पुलिस भी ऐसे मामलों में मुक्ति संस्था से समन्वय करती है. कई बार पुलिस ही शवों को रिम्स लाती है और संस्था को सूचना देती है.
सरकार की मदद से अब लकड़ी, वाहन और आवश्यक सामग्री समय पर उपलब्ध हो जाती है. लेकिन संस्था के सदस्य प्रवीण लोहिया कहते हैं. यह सिर्फ सरकारी कार्य नहीं, यह इंसानियत का कार्य है. कोई भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ सकता है.
मुक्ति – एक नाम, जो जीवन और मृत्यु के बीच पुल बन गया
इन सालों में ‘मुक्ति’ सिर्फ एक संस्था नहीं रही, यह एक विचार बन गई है. कि हर आत्मा को सम्मान मिले, चाहे उसका कोई अपना हो या न हो.
संस्था के एक सदस्य भावुक होकर कहते हैं, "जब लपटें उठती हैं, हम आंखें बंद कर लेते है. उस पल बस यही महसूस होता है कि हमने किसी अनजान को नहीं, बल्कि किसी अपने को मुक्त किया है."
यह भी पढ़ें:
हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर कचरे में मिली लाश, अस्पताल प्रबंधक की कार्यशैली पर उठे सवाल
रांची में 31 लावारिस शवों का किया गया अंतिम संस्कार
रांची में एक साथ जली 33 शवों की चिता, जानिए क्या है पूरा मामला