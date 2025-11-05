ETV Bharat / state

लावारिस नहीं, ये भी हैं हमारे अपने: मुक्ति संस्था ने दी अब तक 2064 अनजान आत्माओं को मोक्ष

रांची: मौत के बाद दाह संस्कार एक परंपरा है, जो आम तौर पर परिजन निभाते हैं. लेकिन जब किसी का कोई नहीं होता, तब समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना किसी रिश्ते-नाते के, अनजान चेहरों को भी उसी श्रद्धा और विधि-विधान से अंतिम विदाई देते हैं. ऐसे लोग किसी देवदूत से कम नहीं. रांची की मुक्ति संस्था पिछले एक दशक से यही काम कर रही है. लावारिस शवों का संस्कार कर उन्हें मोक्ष के द्वार तक पहुंचाना. यह कहानी न सिर्फ इंसानियत की है, बल्कि उस संवेदना की भी है जो शायद आज के समाज में धीरे-धीरे खो रही है.

त्रासदी से जन्मी मानवता की लौ

2013 में केदारनाथ त्रासदी ने पूरे देश को झकझोर दिया था. तब कई शव दिन-रात खुले में पड़े रहे, जिनका कोई अपना नहीं था. उसी दृश्य ने झारखंड के कुछ युवाओं के मन को हिला दिया. उन्होंने सोचा अगर ऐसा किसी अपने के साथ हो जाए, तो क्या होगा. यही सवाल उनकी सोच का बीज बना. उन्होंने तय किया कि समाज का यह कर्तव्य है कि हर मृत देह को पंचतत्व में विलीन कर सम्मानपूर्वक विदाई दी जाए.

अनजान आत्माओं को मोक्ष दिलाती मुक्ति संस्था (ईटीवी भारत)

शुरुआत रांची के रिम्स से

यह संवेदनशील पहल 2014 में रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के मोर्चरी रूम से शुरू हुई. हजारीबाग के खालिद भाई नामक व्यक्ति ने इस मुहिम की नींव रखी. वे हर छह महीने में लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया करते थे. एक दिन वे रांची आए और स्थानीय युवाओं से मिले. विचार मिला, दिल जुड़ा और फिर मुक्ति संस्था का गठन हुआ.

पहली बार संस्था ने रिम्स के डार्क रूम में पड़े पांच लावारिस शवों का विधिवत संस्कार किया. किसी ने नहीं सोचा था कि यह कदम एक दिन इंसानियत का बड़ा उदाहरण बन जाएगा.

अंतिम संस्कार करते मुक्ति संस्था के सदस्य (ईटीवी भारत)

हर संस्कार के पीछे होती है एक पूरी टीम

आज रिम्स मोर्चरी की क्षमता 50 शवों की है. इनमें से जैसे ही 25 शव लावारिस घोषित होते हैं, मुक्ति संस्था आगे बढ़ती है. लकड़ी, सामग्री, और अन्य व्यवस्थाओं में करीब एक सप्ताह की तैयारी लगती है. रिम्स के कर्मचारी, नगर निगम और वन विभाग इस कार्य में सहयोग देते हैं. निगम ट्रैक्टर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लकड़ी उपलब्ध कराता है. समाज के लोग भी वस्त्र, घी, या जो जरूरत हो, वह लेकर आते हैं. इस संस्था का कोई स्थाई सदस्य नहीं, कोई भी व्यक्ति इंसानियत के इस कार्य से जुड़ सकता है. यहां धर्म या जाति की दीवारें नहीं, बस मानवता है.