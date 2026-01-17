मूकमाटी एक्सप्रेस: डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
जैन धर्म गुरू आचार्य विद्यासागर जी महाराज की कृति के नाम पर ट्रेन का किया गया नामकरण.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 17, 2026 at 7:20 PM IST
रायपुर: डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने आज ‘मूकमाटी एक्सप्रेस’ को रायपुर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. जैन समाज के महान संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज की कालजयी कृति मूकमाटी के नाम पर केंद्र सरकार द्वारा रायपुर - जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का नामकरण ‘मूकमाटी एक्सप्रेस’ किया गया है.
इस मौके पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने तप, त्याग और विचारों से समाज को नई दिशा दी है. गुरुदेव के देह त्याग का सौभाग्य छत्तीसगढ़ की पावन भूमि मां बमलेश्वरी की धरती डोंगरगढ़ को प्राप्त हुआ, जो पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि मूकमाटी एक्सप्रेस का शुभारंभ छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को राष्ट्रीय पटल पर सशक्त रूप से स्थापित करता है.
छत्तीसगढ़ के लिए प्रेरणा का पल:विजय शर्मा
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस अवसर पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी निरंतर गुरुदेव विद्यासागर जी महारहाज के विचारों से प्रेरणा लेते रहे हैं. विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ से इस ट्रेन का शुभारंभ होना प्रदेशवासियों के लिए आत्मगौरव का पल है.
रेल के परिचालन से पूर्व अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठाचार्य ज्योतिषाचार्य पंडित अजीत शास्त्री द्वारा विधिवत मंत्रोच्चार के साथ पूजा-अर्चना कर की गई. कार्यक्रम में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के एडवाइजरी पैनल सदस्य प्रकाश मोदी, रायपुर वाणिज्य रेल प्रबंधक अवधेश त्रिपाठी, एसईसीआर के वरिष्ठ अधिकारी राकेश सिंह, सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष विनोद जैन, नरेंद्र गुरुकृपा, डीआरयूसीसी सदस्य लोकेश चंद्रकांत जैन सहित बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग मौजूद रहे.