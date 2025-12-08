दादी से लेकर चाची तक बिहार में दे रही हैं परीक्षा, जानें वजह
बिहार में अगर आप उम्रदराज महिलाओं को पढ़ते और परीक्षा देते देखें तो चौंकिएगा मत, सरकार की योजना चल रही है. पढ़ें खबर.
Published : December 8, 2025 at 1:58 PM IST
नालंदा : शिक्षा का क्या महत्व होता है इसका नजारा बिहार के नालंदा में देखने को मिला. उम्रदराज महिलाएं परीक्षा देते हुए नजर आयीं. किसी को पोता-पोती हो चुका है, तो किसी के बच्चे बड़े हो चुके हैं. दरअसल, नालंदा में मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना के तहत आयोजित बुनियादी साक्षरता महापरीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में ली गई.
'सभी महिलाओं को साक्षर बनाना है' : जिले के कुल 106 परीक्षा केंद्रों पर हुई इस परीक्षा में नवसाक्षर महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुईं. मध्य विद्यालय राणा बिगहा में महापरीक्षा को लेकर विशेष उत्साह देखा गया. यहां कुल 115 महिलाओं ने परीक्षा में भाग लिया है. अधिकांश महिलाएं पहली बार परीक्षा कक्ष में बैठीं. पहली बार कलम पकड़ने का अनुभव उनके चेहरे पर स्पष्ट खुशी के रूप में दिखाई दिया.
महिलाओं के चेहरे पर दिख रही थी खुशी : परीक्षा केंद्र पर आत्मविश्वास और उमंग का माहौल बना रहा. इस केंद्र पर देवरानी और जेठानी दोनों के एक साथ परीक्षा में शामिल होने की चर्चा रही. दोनों ने बताया कि बचपन में परिस्थितिवश पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन अब अक्षर आंचल योजना के माध्यम से उन्होंने दोबारा सीखना शुरू किया है.
''अब न केवल अपना नाम लिखने में सक्षम हैं, बल्कि अपने बच्चों की पढ़ाई में भी मदद कर पा रही हूं.''- पिंकी देवी, परीक्षार्थी
'आत्मविश्वास बढ़ा है' : इस परीक्षा में शामिल अन्य महिलाओं ने भी बताया कि साक्षर होने के बाद उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है. वे दैनिक जीवन के कई कार्य स्वयं करने में सक्षम हुई हैं. अक्षर आंचल योजना ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजबूत कदम दिया है.
क्या है उद्देश्य? : इस परीक्षा का उद्देश्य बिहार के लोगों को साक्षर बनाकर आत्मनिर्भर बनाना है. इसमें ज्यादातर दलित महिलाएं होतीं हैं. जिन्होंने कभी कलम को नहीं पकड़ा. जिससे सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजनाएं से वंचित रह जाती हैं.
''सरकार की सोच है कि एक भी निरक्षर महिला बिहार राज्य में नहीं रहे. साक्षरता से ही समाज का कल्याण होगा.''- मुन्ना मांझी, टोला सेवक, राणा बिगहा दीपनगर, नालंदा
