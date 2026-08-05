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मुख्यमंत्री शिक्षा राजस्थान अभियान : नामांकन बढ़ाने और एजुकेशन रिफॉर्म के लिए बनेगा एक्शन प्लान, हर महीने होगी जिलों की रैंकिंग

शिक्षक संबंधित परिवार से संपर्क कर बच्चे का स्कूल में नामांकन सुनिश्चित करेंगे और इसकी जानकारी शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करेंगे.

Additional Chief Secretary in conversation with the Education Minister
शिक्षा मंत्री से वार्ता करते अतिरिक्त मुख्य सचिव (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 5, 2026 at 10:53 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: मुख्यमंत्री शिक्षा राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने, ड्रॉपआउट रोकने और एजुकेशन रिफॉर्म के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं. बुधवार को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को मिशन पढ़ो राजस्थान, नामांकन वृद्धि, विद्यालय सुधार, सुरक्षा, ड्रॉपआउट नियंत्रण और मासिक रैंकिंग जैसे विषयों पर टाइम बाउंड एक्शन के निर्देश दिए हैं.

'एक शिक्षक-एक बच्चा' अभियान से बढ़ेगा नामांकन: राज्य में नामांकन बढ़ाने के लिए 'एक शिक्षक-एक बच्चा' कॉन्सेप्ट लागू किया जाएगा. इसके तहत प्रत्येक शिक्षक को एक बच्चे की जिम्मेदारी दी जाएगी. शिक्षक संबंधित परिवार से संपर्क कर बच्चे का स्कूल में नामांकन सुनिश्चित करेंगे और इसकी जानकारी शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करेंगे. जिला कलेक्टर खुद इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेंगे. जबकि प्रत्येक नामांकन की निगरानी डैशबोर्ड के माध्यम से की जाएगी.

Additional Chief Secretary Rajesh Yadav issuing instructions to officials.
अधिकारियों को निर्देश देते अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव (ETV Bharat Jaipur)

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'ड्रॉपआउट रोकने और सुरक्षा पर विशेष फोकस': अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ड्रॉपआउट कम करने, आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने और प्राथमिक स्तर पर बच्चों के स्कूल में ठहराव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही जर्जर और असुरक्षित स्कूल बिल्डिंग्स को तत्काल ध्वस्त कराने, शिक्षक संबलन से जुड़े लंबित मामलों को टाइम बाउंड डिस्पोज करने के भी निर्देश दिए. इस दौरान एसीएस ने बताया कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में गवर्नमेंट स्कूलों में 73 लाख छात्रों का नामांकन हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 50 हजार से ज्यादा की वृद्धि है. नामांकन बढ़ाने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बांसवाड़ा, उदयपुर, जालोर, बाड़मेर और सिरोही जिले शामिल हैं.

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श्रेष्ठ शिक्षकों और विद्यालयों को मिलेगा सम्मान: अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों और विद्यालयों को सम्मानित किया जाएगा. पहले चरण में 5 सितंबर (शिक्षक दिवस) और दूसरे चरण में 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) पर राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के श्रेष्ठ स्कूलों और शिक्षकों को सम्मान मिलेगा. इसके अलावा हर महीने 50 शिक्षकों को 'स्टार टीचर स्पॉटलाइट' और 20 शिक्षकों को 'लीडरशिप डायलॉग' के लिए चुना जाएगा.

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हर महीने जारी होगी जिलों की रैंकिंग: शिक्षा विभाग अगस्त से हर महीने जिलों की रैंकिंग जारी करेगा. 100 अंकों की इस रैंकिंग में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के 45 अंक, गवर्नेंस के 45 अंक और इंफ्रास्ट्रक्चर के 10 अंक निर्धारित किए गए हैं. हर महीने की 5 तारीख को शाला दर्पण पर रैंकिंग जारी होगी और जिला कलेक्टर इसकी समीक्षा करेंगे, ताकि जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था में सुधार को बढ़ावा मिलेगा. अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आगामी दो-तीन दिनों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट शिक्षक संबलन ऐप पर दर्ज करने के भी निर्देश दिए.

मिशन पढ़ो राजस्थान के तहत रीडिंग प्रमोशन पर जोर: वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री शिक्षा राजस्थान अभियान के अंतर्गत संचालित 'मिशन पढ़ो राजस्थान' को प्रभावी बनाने के लिए रीडिंग प्रमोशन अभियान पर विशेष जोर दिया है. अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर स्कूल स्थानीय आवश्यकताओं और छात्रों के सीखने के स्तर को ध्यान में रखते हुए अपना अलग एक्शन प्लान तैयार करे, ताकि बच्चों में पढ़ने की हैबिट डेवलप हो और लैंग्वेज स्किल में सुधार लाया जा सके.

एसीएस ने हाल ही में आयोजित 'रीड-ए-थॉन' की सफलता की सराहना करते हुए बताया कि इस अभियान में प्रदेशभर से करीब 68 लाख लोगों ने भागीदारी की, जो शिक्षा के प्रति समाज की बढ़ती सहभागिता का सकारात्मक संकेत है. उन्होंने कहा कि अब इस अभियान को केवल आयोजन तक सीमित नहीं रखा जाए, बल्कि स्कूल लेवल पर रेगुलर रीडिंग एक्टिविटीज, लाइब्रेरी के बेहतर उपयोग, अभिभावकों की भागीदारी और नवाचारों के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया जाए, ताकि बच्चों के लर्निंग आउटकम बेहतर हो.

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