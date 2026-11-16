प्रतापगढ़ में एक दूजे के हुए 287 जोड़े, एक-दूसरे को पहनाई जयमाला, दांपत्य सूत्र में बंधने की ली शपथ
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तीसरे चरण में एक मुस्लिम जोड़े का भी निकाह हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 7:50 PM IST
प्रतापगढ़ : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तीसरे चरण में सोमवार को 287 बेटियों के हाथ पीले हुए. एक ही मंडप के नीचे मंत्रोच्चार और शहनाइयों की गूंज के बीच 287 जोड़ों ने एक-दूसरे का हाथ थामकर अपने नए दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की. इनमें एक मुस्लिम जोड़े का भी निकाह हुआ. सांसद प्रतिनिधि, मुख्य विकास अधिकारी के अलावा प्रशासन के आला अधिकारियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद और उपहार भेंट किए.
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य के प्रतिनिधि रायसाहब सिंह ने शिरकत की. अतिथियों ने नवविवाहित जोड़ों पर पुष्पवर्षा कर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके सुखद व उज्ज्वल भविष्य की कामना की. इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था. नवदंपतियों ने सामाजिक सरोकार की शपथ भी ली.
सांसद प्रतिनिधि रायसाहब सिंह ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है और यह आयोजन सरकार की संवेदनशीलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है. उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना निर्धन परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है. इससे समाज में दहेज प्रथा और शादी-विवाह में होने वाले फिजूलखर्च पर प्रभावी अंकुश लग रहा है.
सामूहिक विवाह समारोह की कमान जिला समाज कल्याण अधिकारी नागेंद्र कुमार मौर्य ने संभाली. नागेंद्र कुमार मौर्य ने बताया, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जोड़े के विवाह पर कुल ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) का प्रावधान रहा, जिसे पूरी पारदर्शिता के साथ निष्पादित किया गया. ₹61,000 की आर्थिक सहायता सीधे वधू के बैंक खाते में हस्तांतरित (डीबीटी) की गई. नवदंपति को नए जीवन की शुरुआत के लिए आवश्यक घरेलू सामान एवं उपहार भेंट किए गए.
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