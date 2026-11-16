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प्रतापगढ़ में एक दूजे के हुए 287 जोड़े, एक-दूसरे को पहनाई जयमाला, दांपत्य सूत्र में बंधने की ली शपथ

एक दूजे के हुए 287 जोड़े. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रतापगढ़ : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तीसरे चरण में सोमवार को 287 बेटियों के हाथ पीले हुए. एक ही मंडप के नीचे मंत्रोच्चार और शहनाइयों की गूंज के बीच 287 जोड़ों ने एक-दूसरे का हाथ थामकर अपने नए दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की. इनमें एक मुस्लिम जोड़े का भी निकाह हुआ. सांसद प्रतिनिधि, मुख्य विकास अधिकारी के अलावा प्रशासन के आला अधिकारियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद और उपहार भेंट किए.

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य के प्रतिनिधि रायसाहब सिंह ने शिरकत की. अतिथियों ने नवविवाहित जोड़ों पर पुष्पवर्षा कर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके सुखद व उज्ज्वल भविष्य की कामना की. इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था. नवदंपतियों ने सामाजिक सरोकार की शपथ भी ली.