प्रतापगढ़ में गूंजी शहनाई; एक दूजे के हुए 276 जोड़े, एक-दूसरे को पहनाई जयमाला, दांपत्य सूत्र में बंधने की ली शपथ
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के दूसरे चरण का आयोजन जीआईसी मैदान में किया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 9:50 PM IST
प्रतापगढ़ : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के दूसरे चरण में शुक्रवार को 276 जोड़े एक दूजे के हो गए. जीआईसी मैदान में जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि-विधान के बीच एक-दूसरे को जयमाला पहनाकर सात फेरे लिए और दांपत्य सूत्र में बंधने की शपथ ली.
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सदर विधायक राजेंद्र मौर्या, विश्वनाथगंज विधायक जीतलाल पटेल तथा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके सुखद एवं उज्ज्वल दाम्पत्य जीवन की कामना की.
सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन बेहद धूमधाम और सुव्यवस्थित ढंग से किया गया. इस अवसर पर समाज कल्याण अधिकारी समेत जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने पूरी व्यवस्था का जायजा लिया और जोड़ों को शासन की ओर से मिलने वाली सहायता सामग्री व प्रमाण पत्र वितरित किए.
सदर विधायक राजेंद्र मौर्या और विश्वनाथगंज विधायक जीतलाल पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह योजना गरीब, वंचित और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है. अब बेटियों की शादी के लिए गरीब माता-पिता को कर्ज या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. सरकार बेटियों का कन्यादान पूरी भव्यता और सम्मान के साथ करा रही है.
भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि योजना का उद्देश्य समाज में समरसता लाना और बिन दहेज के शादियों को बढ़ावा देना है. समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजना के मानकों के अनुसार नवविवाहित वधुओं के खातों में सहायता राशि भेजने के साथ-साथ उन्हें जरूरी उपहार व गृहस्थी का सामान भेंट किया गया है.
आयोजन स्थल पर जोड़ों के परिजनों और रिश्तेदारों के लिए भोजन व अन्य व्यवस्थाएं भी की गई थीं. सामूहिक विवाह संपन्न होने के बाद पूरे प्रांगण में उत्सव का माहौल रहा और 276 नए जोड़ों ने एक-दूसरे के साथ नए जीवन की शुरुआत की.
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