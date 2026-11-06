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प्रतापगढ़ में गूंजी शहनाई; एक दूजे के हुए 276 जोड़े, एक-दूसरे को पहनाई जयमाला, दांपत्य सूत्र में बंधने की ली शपथ

एक दूजे के हुए 276 जोड़े. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रतापगढ़ : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के दूसरे चरण में शुक्रवार को 276 जोड़े एक दूजे के हो गए. जीआईसी मैदान में जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि-विधान के बीच एक-दूसरे को जयमाला पहनाकर सात फेरे लिए और दांपत्य सूत्र में बंधने की शपथ ली.

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सदर विधायक राजेंद्र मौर्या, विश्वनाथगंज विधायक जीतलाल पटेल तथा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके सुखद एवं उज्ज्वल दाम्पत्य जीवन की कामना की.