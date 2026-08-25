ETV Bharat / state

सामूहिक विवाह समारोह में 122 जोड़े एक दूजे के हुए, 12 मुस्लिम जोड़ों का हुआ निकाह

फिरोजाबाद में सामूहिक विवाह समारोह ( Photo credit: ETV Bharat )