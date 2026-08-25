सामूहिक विवाह समारोह में 122 जोड़े एक दूजे के हुए, 12 मुस्लिम जोड़ों का हुआ निकाह
परिजनों और रिश्तेदारों के साथ अफसरों, जनप्रतिनिधियों ने नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 8:46 PM IST
फिरोजाबाद : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत टूंडला में आयोजित भव्य सामूहिक विवाह समारोह में 122 जोड़े विवाह बंधन में बंध गए. जिनमें 12 जोड़े मुस्लिम समुदाय के हैं. समारोह में विवाह उनकी अपनी धार्मिक परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार कराया गया.
शहनाई की धुन के बीच नवविवाहित जोड़ों ने एक-दूसरे का हाथ थामकर साथ निभाने का संकल्प लिया. कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, जिलाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने शामिल होकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया तथा उनके सुखद एवं उज्ज्वल वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दीं.
समारोह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को सरकार की अनूठी और विशिष्ट पहल बताया. उन्होंने कहा कि सामान्य परिवारों के सामने रोजगार, बच्चों की शादी और आकस्मिक चिकित्सा जैसी प्रमुख चिंताएं रहती हैं.
उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से सरकार ने ऐसे परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने का काम किया है. योजना के जरिए सरकार जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग कर रही है.
जिलाधिकारी ने बताया कि तीन लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं. योजना के तहत निर्धारित धनराशि उनके बैंक खातों में भी भेजी जा रही है. जिलाधिकारी ने जनपद के ऐसे सभी पात्र एवं वंचित परिवारों से आगे आने की अपील की, जिनकी बेटियों की शादी तय हो चुकी है.
उन्होंने कहा कि पात्र परिवार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपनी बेटियों के विवाह में परेशानी का सामना न करना पड़े. समारोह को संबोधित करते हुए टूंडला विधायक प्रेमपाल धनगर ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ने सामान्य परिवारों की बेटियों के विवाह की चिंता को काफी हद तक कम किया है.
सामूहिक विवाह समारोह में शामिल 122 जोड़ों के साथ उनके परिजन भी मौजूद रहे. विवाह की रस्में पूरी होने के बाद नवविवाहित जोड़ों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी. परिजनों और रिश्तेदारों के साथ अफसरों, जनप्रतिनिधियों ने नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया. एक ही परिसर में अलग-अलग धार्मिक परंपराओं के अनुसार हुए विवाह ने समारोह को खास बना दिया.
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