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शादी करने पर सरकार दे रही 1 लाख रुपये! दुल्हन के खाते में आएंगे 64 हजार रुपये; जानें पूरी प्रक्रिया

सामूहिक विवाह योजना में सरकार देगी 1 लाख रुपये ( ETV Bharat )