शादी करने पर सरकार दे रही 1 लाख रुपये! दुल्हन के खाते में आएंगे 64 हजार रुपये; जानें पूरी प्रक्रिया
सरकार शादी करने वाले पात्र जोड़ों को एक लाख रुपए दे रही है
Published : August 2, 2026 at 3:02 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: अगर आपके घर में शादी होने वाली है तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की हो सकती है. सरकार शादी करने वाले पात्र जोड़ों को एक लाख रुपये दे रही है. हालांकि, यह राशि हर किसी को नहीं मिलेगी. इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होगी और सरकारी प्रक्रिया का पालन करना होगा. गाजियाबाद समाज कल्याण विभाग ने लोगों से शादी की तैयारी शुरू करने से पहले योजना की जानकारी लेने और समय पर आवेदन करने की अपील की है.
उत्तर प्रदेश सरकार की 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' के तहत पात्र जोड़ों को शादी के लिए एक लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसमें 64 हजार रुपये सीधे दुल्हन के बैंक खाते में जाएंगे. हालांकि, योजना का लाभ केवल निर्धारित पात्रता और सरकारी प्रक्रिया पूरी करने पर ही मिलता है.
गाजियाबाद समाज कल्याण विभाग की अपील
गाजियाबाद समाज कल्याण विभाग ने लोगों से अपील की है कि शादी की तैयारियां शुरू करने से पहले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पूरी जानकारी जरूर लें और समय पर आवेदन करें. जिला समाज कल्याण अधिकारी अंशुल चौहान ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक संपन्न कराना है. योजना के तहत सरकार द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में सभी धर्मों के पात्र जोड़ों का विवाह उनके धार्मिक रीति-रिवाज और परंपराओं के अनुसार कराया जाता है. योजना का लाभ केवल उन्हीं जोड़ों को मिलता है, जिनका विवाह प्रशासन की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में संपन्न होता है.
21 हजार रुपये के उपहार
सरकार प्रत्येक पात्र जोड़े पर कुल एक लाख रुपये खर्च करती है. इसमें 64 हजार रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे वधू के बैंक खाते में भेजे जाते हैं. इसके अलावा 21 हजार रुपये की उपहार सामग्री दी जाती है, जिसमें वर-वधू के वस्त्र, आभूषण और गृहस्थी के लिए जरूरी सामान शामिल होता है. वहीं, 15 हजार रुपये विवाह समारोह के आयोजन और अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च किए जाते हैं.
जान लें जरूरी शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित हैं. विवाह के समय दूल्हे की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और दुल्हन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. साथ ही, वधू पक्ष के अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. केवल पात्र परिवार ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. समाज कल्याण विभाग के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. आवेदन के दौरान वर-वधू के आधार कार्ड, वधू पक्ष के अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, दुल्हन की आयु प्रमाणित करने के लिए हाईस्कूल का प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे. ऑनलाइन आवेदन पूरा होने के बाद उसकी हार्ड कॉपी शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को संबंधित नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को संबंधित विकासखंड कार्यालय में जमा करनी होगी. समाज कल्याण विभाग विभिन्न माध्यमों से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर रहा है. औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों के जरिए भी कामगारों को योजना की जानकारी दी जा रही है, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवार इस सरकारी सहायता का लाभ उठा सकें.
ये भी पढ़ें :