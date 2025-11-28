ETV Bharat / state

बिहार की 10 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचे 10-10 हजार, करें चेक

''10 लाख महिलाओं के खाते में आज 10-10 हजार रुपये भेजे जाएंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं जीविका समूह से जुड़ी ग्रामीण क्षेत्र की 9.50 लाख एवं शहरी क्षेत्रों की 50 हजार महिलाओं के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करेंगे.'' - श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री, बिहार सरकार

14 दिसंबर तक महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी राशि : ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि विभिन्न चरणों में 14 दिसंबर तक सभी पात्र जीविका दीदियों के खाते में राशि भेजने के लिये सुनिश्चित किया जा रहा है. सभी पात्र जीविका दीदियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजना का लाभ मिलेगा.

जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपये : बिहार विधानसभा चुनाव के बीच अब तक एक करोड़ 56 लाख महिलाओं को यह राशि मिल चुकी है. 27 सितंबर को प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ इस योजना को लांच किया था. 14 दिसंबर तक राशि भेजने का शेड्यूल भी तय है. विधानसभा चुनाव में महिलाओं को दी जा रही राशि पर खूब सियासी हंगामा भी हुआ था.

महिलाओं को 2 लाख तक की राशि दी जाएगी : ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि, दिसंबर तक राशि देने के बाद जो भी महिला रोजगार को आगे बढ़ाना चाहेगी, उसकी समीक्षा का आंकलन किया जाएगा और फिर महिलाओं को 2 लाख तक की राशि मदद के रूप में दी जाएगी. इस योजना पर विभाग में काम करना शुरू भी कर दिया है.

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (ETV Bharat)

26 सितंबर को पीएम ने किया था लॉन्च : मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी. जिसके बाद 75 लाख महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से ₹10000 की राशि प्रत्येक के खाते में भेजी गई थी. योजना के तहत 7,500 करोड़ की राशि नीतीश सरकार ने महिलाओं को 26 सितंबर को ही भेज दी थी.

विधानसभा चुनाव से पहले इतनी राशि भेजी गई : मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10-10 हजार की राशि भेजने के लिए लगातार कार्यक्रम मुख्यमंत्री के तरफ से आयोजित किए गए और चुनाव की घोषणा से पहले एक करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार की राशि भेज दी गई थी.

दिसंबर तक राशि भेजने का शेड्यूल तय : मुख्यमंत्री ने दिसंबर तक राशि भेजने का शेड्यूल पहले ही बना दिया था और उसके तहत चुनाव के बीच भी महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 हजार की राशि जीविका के माध्यम से भेजी गयी. जीविका पदाधिकारी के अनुसार. अब तक एक करोड़ 56 लाख महिलाओं को 10000 प्रत्येक के खाते में भेजी जा चुकी है.

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (ETV Bharat)

सरकार मूल्यांकन करा कर दो लाख की राशि और देगी : सरकार अब उन महिलाओं के द्वारा शुरू किए गए रोजगार का मूल्यांकन करा रही है, जिन्हें पहले यह राशि मिल चुकी है. इसके लिए जिला परियोजना विभाग (जीविका) ने जिले स्तर से लेकर पंचायत स्तर पर अब कवायद शुरू कर दी है.

घर-घर जाएगी टीम, रोजगार के संबंध में पता लगाएगी : विभाग ने इसके लिए प्रखंडवार टीम की तैनाती की है. जो योजना की लाभ पा चुकी महिलाओं के घर डोर टू डोर जाएंगी और उनके रोजगार के संबंध में पता लगायेंगी. सरकार ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि 6 महीना के अंदर आंकलन किया जाएगा और उसके बाद 2 लाख की राशि और दी जाएगी. एनडीए ने संकल्प पत्र में भी इसे शामिल किया है.