10 हजार ने बदली किस्मत! शीला ने बर्तन चौका छोड़ मशरूम उगाया, पार्वती को 2 लाख का इंतजार

''मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से 10 हजार की राशि मिली. 10 हजार की राशि से उसने कुछ करने की सोच ली. इस क्रम में आइडिया आया, क्यों न हुनर को हथियार बनाया जाय. इसलिए सिलाई को रोजगार से जोड़ा. चुनरी बनाने का काम शुरू किया. हर रोज एक हजार चुनरी बना लेती हूं. 10 हजार हर महीने कमा लेती हूं. अच्छी खासी बचत हो रही है.'' - पार्वती देवी, ग्रामीण

पार्वती देवी की कहानी : शीला देवी की पड़ोसन पार्वती देवी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. पार्वती बताती हैं कि, उसके पति बेरोजगार है, ड्राइवर का काम आता है, कभी कुछ आमदनी हो जाती है. 7 लोगों का परिवार है. लेकिन इससे घर नहीं चलता है, मुश्किल होती है. मेरे पास भी काम नहीं था. कुछ सूझ नहीं रहा था गृहस्थी कैसे संभलेगी, फिर जीविका से जुड़ गई.

नीतीश कुमार के 10 हजार.. और एक आइडिया : नीतीश कुमार के 10 हजार, पति का साथ और मशरूम का आइडिया ने कमाल कर दिया. शीला देवी बताती हैं कि ''अब घर-घर जाकर बर्तन-चौका करना छोड़ दिया है और मशरूम के काम से कम से कम 10 से 12 हजार जरुर कमा लेती है.'' इस तरह सरकार की 10 हजार की महिला रोजगार की राशि से शीला देवी अपनी तकदीर संवारने में जुटी हुई है.

बर्तन-चौका छोड़ मशरूम उगा रही शीला : गयाजी के धनिया बगीचा की रहने वाली शीला देवी, कभी घर-घर जाकर बर्तन चौका का काम करती थी. लेकिन घर में मशरूम उगा रही है. शीला जीविका से जुड़ी. वो कुछ करना चाहती थी. लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे. इस बीच उसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 हजार की राशि मिली. 10 हजार की राशि से शीला के मन में मशरूम उगाने का ख्याल आया.

महिलाओँ की बदल रही जिंदगी, अब हाथों में हुनर : बिहार की इन महिलाओं की जिंदगी बदल रही है, लेकिन कैसे?. दरअसल यह कमाल हुआ है, राज्य सरकार की महिला रोजगार योजना के तहत दी जाने वाली 10 हजार रुपए की राशि से. 10 हजार की राशि बहुत ज्यादा नहीं होती है. लेकिन गयाजी की इन महिलाओं ने इतनी कम राशि से रोजगार कर रही हैं.

गया: आर्थिक तंगी और मुश्किलों से जूझते हुए भी हिम्मत न हारने वाली बिहार की महिलाएं अब अपना भविष्य संवार रही हैं. अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से मिली 10 हजार की मदद ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी है. आज गयाजी की शीला मशरूम उगा रही है तो पार्वती ने चुनरी बनाने का काम शुरू किया है. शिवहर, मसौढ़ी और अन्य जिले की महिलाएं 10 से 12 हजार के महीने कमा रही है.

अब बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज रहीं : पार्वती देवी बताती हैं कि उसकी बनाई चुनरी ताराचंडी, मुंडेश्वरी समेत यूपी बॉर्डर तक जा रही है. गया की बेरोजगार पार्वती अब रोजगार वाली हो गई है और उसकी चुनरी अब दूर-दूर तक जा रही है. गया ही नहीं, बल्कि दूसरे जिलों और दूसरे राज्यों की सीमाओं तक पार्वती की चुनरी पहुंच रही है. पार्वती अब अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज रही है.

2 लाख का इंतजार, एक दिन सपना पूरा होगा : शीला देवी, पार्वती देवी को अब इंतजार है नीतीश सरकार की उस 2 लाख की राशि का, जो रोजगार के लिए मिलेगी तो काम बड़ा होगा, बड़ी पहचान होगी. ये बताती हैं कि ''यह एक सपने के समान है, कि बिजनेसमैन बने, जिसे आने वाले दिनों में जरूर पूरा करेंगी.''

सिलाई मशीन से चुनरी बनाती पार्वती देवी (ETV Bharat)

'नीतीश सरकार को धन्यवाद' : 'इस तरह की योजनाओं के लिए महिलाएं सरकार का भी धन्यवाद करना नहीं भूलती. पार्वती कहती हैं कि ''नीतीश सरकार ने उनके लिए सोचा, उन्हें मौका दिया, 10 हजार की छोटी राशि दी, लेकिन यह छोटी राशि से वह अब रोजगार कर रही है.''

'सरकार की मदद से अब घर-गृहस्थी संभल रही' : शिवहर जिले की सोनी देवी ने बताया कि 10 हजार रुपये से उन्होंने माल-जाल खरीदा हैं, आगे छोटा सा व्यवसाय भई शुरू करने की योजना है, और घर-परिवार को आगे बढ़ाएंगी. उर्मिला देवी कहती हैं कि इस सहायता से रोजगार के नए अवसर मिले रहे हैं, अब घर-गृहस्थी आगे बढ़ेगी, और वे छोटे-छोटे व्यवसाय, जैसे किराना दुकान, बकरी पालन आदि-शुरू करेंगी.

बर्तन-चौका छोड़ रोजगार कर रही महिलाएं (ETV Bharat)

'अब मुझसे मेरे पति की पहचान' : मसौढ़ी की जीविका दीदी मीणा कुमारी कहती हैं कि पहले हम गृहणी थे. घर से बाहर नहीं निकलते थे. लेकिन 2009 में मैं जीविका से जुड़ी, फिर मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ और मैं घर से निकल कल आज हवाई जहाज तक का सफर पूरा कर चुकी हूं. यह सभी उपलब्धि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही देन हैं. आज हमलोग इस मुकाम पे आ गए हैं कि अब अन्य लोग मुझे मेरे पति के नाम से नहीं बल्कि मेरे नाम से मेरे पति जाने जाते हैं.

रूपा कुमारी, निवासी, ग्रामीण (ETV Bharat)

इन महिलाओँ की उम्मीदों को लगे पंख : मसौढ़ी की रूपा कुमारी बताती हैं कि 10 हजार रुपया हमलोगों के लिए बहुत बड़ी राशि है, मेरा सपना है कि मैं ब्यूटीपार्लर खोलूं. इसलिए मैंने इस पैसे से थोड़ा-थोड़ा करके सामान खरीदा है, आगे इसे और भी बड़ा करने का इरादा है. संगीता कुमारी ने कहा कि, 10 हजार के बाद आगे सरकार द्वारा जो पैसा मिलेगा, उससे हम गांव में और भी सिलाई मशीन खरीदेंगे और बड़ा काम करेंगे.

क्या है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना? : बिहार सरकार महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 हजार से लेकर 2 लाख तक की आर्थिक मदद दे रही हैं. परिवार की एक महिला को इस योजना के तहत 10 हजार रुपये डीबीटी के माध्यम से भेजे जा रहे हैं. बाद में 2 लाख तक का लोन भी मिलेगा.

कैसे मिलेगा योजना का लाभ? : बिहार सरकार ने 18 तरह के काम शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की महिलाओं को जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होगा. महिलाओं की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए. महिला या उनके पति सरकारी सेवा में न हो. ज्यादा जानकारी के लिए जीविका समूह लिंक पर क्लिक कर सकते हैं.

