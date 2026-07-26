इन लोगों के खाते में हर माह 3500 रुपये डालेगी सरकार, सीएम सुक्खू ने लिया नई योजना शुरू करने का फैसला
हर साल 3,500 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे बैंक खातों में मिलेगी. सरकार इस योजना पर हर वर्ष करीब 1.20 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 6:01 PM IST
शिमला: हिमाचल में जलाशयों में जब मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगता है तो सिर्फ जाल ही नहीं रुकते, इससे हजारों मछुआरा परिवारों की रोज़ी-रोटी भी ठहर जाती है. कई सप्ताह तक आय का कोई साधन नहीं होने से इन परिवारों के सामने घर चलाने की चुनौती खड़ी हो जाती है. ऐसे ही मुश्किल दौर में अब सुक्खू सरकार ने इन परिवारों को आर्थिक सहारा देने की पहल की है. राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना' शुरू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत क्लोज सीजन के दौरान पात्र मछुआरों को हर वर्ष 3500 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी.
यह योजना पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों के माध्यम से जलाशयों में मत्स्य पालन से जुड़े सक्रिय एवं पात्र मछुआरों पर लागू होगी, जिनके पास वैध मत्स्य आखेट लाइसेंस होगा. इस योजना का उद्देश्य प्रतिबंध अवधि के दौरान आर्थिक राहत प्रदान करना, मत्स्य संसाधनों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना और मत्स्य क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाले वास्तविक मछुआरों को सहयोग प्रदान करना है.
मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना’ जलाशयों पर निर्भर मत्स्यजीवी परिवारों को मछली पकड़ने की प्रतिबंध अवधि के दौरान आवश्यक वित्तीय संबल प्रदान करेगी. राज्य सरकार मत्स्य क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने, मछुआरों की आय बढ़ाने और जलीय संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्त्वपूर्ण पहल कर रही है. ये योजना जनकल्याणकारी शासन व्यवस्था को और मजबूत बनाने और विकास का लाभ राज्य के दूरदराज़ एवं कमजोर वर्गों तक पहुंचाने की दिशा में एक और महत्त्वपूर्ण कदम है.-सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश
ऐसे करना होगा आवेदन
प्रदेश में पात्र मछुआरों को निर्धारित प्रपत्र में संबंधित मत्स्य सहकारी समिति के माध्यम से आवेदन करना होगा. आवेदन के साथ वैध मत्स्य आखेट लाइसेंस, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति, वैध एनएफडीपी पंजीकरण संख्या और सहकारी समिति की सदस्यता प्रमाण-पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने आवश्यक हैं. प्राप्त आवेदनों की जांच एवं सत्यापन संबंधित मत्स्य सहकारी समितियों और मत्स्य विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा. इसके उपरांत जिला स्तर पर उपनिदेशक मत्स्य अथवा सहायक निदेशक मत्स्य द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा. स्वीकृत वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी. इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य उन मछुआरों तक राहत पहुंचाना है, जिनकी आजीविका पूरी तरह जलाशयों में मत्स्य आखेट पर निर्भर है.
इतने हजार परिवारों को मिलेगा लाभ
प्रदेश में गोबिंद सागर, पौंग बांध, कौल बांध, चमेरा और रंजीत सागर जैसे बड़े जलाशयों से जुड़े करीब 3700 मछुआरा परिवारों को इसका लाभ मिलने की संभावना है. राज्य सरकार इस योजना पर हर वर्ष करीब 1.20 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इससे प्रतिबंध अवधि में मछुआरों की आर्थिक मुश्किलें कम होने के साथ मत्स्य संरक्षण, प्राकृतिक प्रजनन और जलीय संसाधनों के सतत उपयोग को भी मजबूती मिलेगी. इस तरह यह योजना मछुआरों की आजीविका की सुरक्षा के साथ-साथ प्रदेश के मत्स्य क्षेत्र को भी नई मजबूती देने की दिशा में अहम कदम साबित होगी.
सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही सरकार
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग को पर्याप्त सहयोग एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है. मछुआरें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मत्स्य क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान है.
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