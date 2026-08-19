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मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2026 के लिए 31 अगस्त तक करें आवेदन, जानिए शर्तें और भेजने का पता

संस्कृति विभाग ने मंगाए आवेदन, 31 अगस्त कलाकार तक भेज सकते हैं एंट्री, चयनित कलाकारों को मिलेंगे हर साल 12 से 24 हजार रुपये

Lok Kalakar Protsahan Yojana
मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2026 के लिए 31 अगस्त तक करें आवेदन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 19, 2026 at 2:38 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग ने मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2026 के लिए लोक कलाकारों से प्रविष्टियां मांगी है. लोक कला एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन और कलाकारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना संचालित की जाती है.

योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य पारंपरिक लोक कलाओं को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करना, कलाकारों का सम्मान बढ़ाना और कला दलों के सतत विकास को नई गति प्रदान करना है.

कौन कर सकता है आवेदन?

योजना के अंतर्गत नृत्य-संगीत, लोक नाट्य, लोकगाथा, छत्तीसगढ़ी गीतकार, वाद्ययंत्र वादक, शिल्प कलाकार, छत्तीसगढ़ी पाक कला (पारंपरिक व्यंजन) और छत्तीसगढ़ी सौंदर्यकला (श्रृंगार) से जुड़े कलाकार आवेदन कर सकते हैं. आवेदन निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजे जाएंगे.

क्या है शर्तें, कितनी राशि मिलेगी?

योजना के तहत पात्र कलाकारों का चिन्हारी पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य होगा. चयनित कलाकारों को प्रतिवर्ष न्यूनतम 12 हजार रुपये से अधिकतम 24 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि ई-पेमेंट के माध्यम से प्रदान की जाएगी. यह राशि एक वित्तीय वर्ष में एक बार प्रदान की जाएगी.

योजना का लाभ केवल ऐसे कलाकारों को मिलेगा जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 96 हजार रुपये से अधिक नहीं है. इसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा. आवेदन के साथ बैंक खाते का विवरण, आईएफएससी कोड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी भी लगानी होगी.

एंट्री भेजने का पता-

संचालक, संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय,

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, व्यावसायिक परिसर,

द्वितीय तल, सेक्टर-27, नया रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़) - 492018

31 अगस्त है अंतिम तारीख

एंट्री भेजने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है. आवेदन भेजते समय लिफाफे पर मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2026 स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक होगा. प्रविष्टियों की जांच समिति की ओर से की जाएगी. समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा.

मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना प्रदेश की समृद्ध लोक कला परंपराओं के संरक्षण, कलाकारों के सम्मान और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. इसके माध्यम से लोक कलाकारों को न केवल आर्थिक सहयोग मिलेगा, बल्कि अपनी कला को व्यापक पहचान दिलाने और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का अवसर भी प्राप्त होगा.

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