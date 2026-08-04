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मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के लिए 100 करोड़, छत्तीसगढ़ में हॉकी लीग के आयोजन की भी तैयारी

डिप्टी सीएम अरुण साव ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यों की जानकारी दी.

MUKHYAMANTRI KHEL UTKARSH MISSION
छत्तीसगढ़ में हॉकी लीग के आयोजन की भी तैयारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 4, 2026 at 6:35 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यों, उपलब्धियों और कार्ययोजनाओं की जानकारी दी. साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में खेलों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने, खेल अधोसंरचना की मजबूती, महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और खेल प्रतिभाओं की पहचान के लिए साल 2026-27 में मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत 57 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है.

हॉकी लीग के आयोजन की तैयारी

अरुण साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में हॉकी लीग के आयोजन की तैयारी चल रही है. खेल अकादमियों में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए 14 ट्रेनर को पटियाला में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है. 6 नए जिलों गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़-चौकी, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और सक्ती में खेल अधिकारी के पदों का सृजन किया गया है. 44 प्रशिक्षकों, 4 जिला खेल अधिकारियों, 23 सहायक ग्रेड-3 और 8 वार्डन्स की भर्ती प्रक्रियाधीन है.

खेल एवं युवा कल्याण विभाग का बजट

अरुण साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के समय सिर्फ 4 करोड़ रुपए के बजट वाले खेल एवं युवा कल्याण विभाग का बजट वित्तीय वर्ष 2026-27 में 304 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है.

साव ने कहा कि दूरस्थ आदिवासी वनांचलों को खेल से जोड़ने के लिए दो साल से बस्तर ओलंपिक आयोजित हो रहा है. इस साल से सरगुजा ओलंपिक भी शुरु किया गया है. देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की शानदार मेजबानी ने भी छत्तीसगढ़ को देश के खेल मानचित्र में प्रतिष्ठित किया है.

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