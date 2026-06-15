ETV Bharat / state

जगदलपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 17 जोड़ों का विवाह, 2 पुनर्वासित नक्सली जोड़ों ने भी लिए फेरे

सामूहिक विवाह का आयोजन, 2 पुनर्वासित नक्सली जोड़ों ने भी लिए फेरे ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 17 जोड़ों का विवाह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जगदलपुर: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जगदलपुर में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया. शहर के टाउन हॉल में आयोजित समारोह में कुल 17 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे. इस दौरान कार्यक्रम का सबसे विशेष आकर्षण दो पुनर्वासित माओवादी जोड़ों का पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ विवाह बंधन में बंधना रहा.

पूर्व नक्सली दंपति ने लिए फेरे

नक्सल संगठन का साथ छोड़कर मुख्यधारा में लौटे इन पुनर्वासित नक्सलियों ने समाज के बीच नए जीवन की शुरुआत की है. शासन की पुनर्वास नीति के तहत इन्हें कई सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं. इसी क्रम में इन जोड़ों का सामाजिक एवं पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह कराया गया. नारायणपुर जिले में आत्मसमर्पण करने वाले इन पूर्व नक्सली दंपति पिलसाय सलाम संग सिरबत्ती और पतिराम संग मनाय कश्यप का विवाह हुआ. जिन्होंने गृहस्थ जीवन अपनाकर समाज की मुख्यधारा में आगे बढ़ने का संकल्प लिया.

पुनर्वास की ओर ये बड़ा कदम है कि पुनर्वासित नक्सल जोड़े शादी के बंधन में बंधे जो काफी खुशी की बात है. सभी को शासन की योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा.- बस्तर एसपी शलभ सिन्हा

पूर्व नक्सली दंपति ने लिए फेरे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रिवर्स नसबंदी की भी पहल

इससे पहले पुनर्वासित कई पूर्व नक्सलियों का रिवर्स नसबंदी ऑपरेशन भी कराया गया है. जिससे वे सामान्य पारिवारिक जीवन व्यतीत कर सकें. शासन की इस पहल को मुख्यधारा में वापसी और सामाजिक पुनर्स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

जगदलपुर टाउन हॉल में सामूहिक विवाह का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सहायता राशि दी गई

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में नवविवाहित जोड़ों को शासन द्वारा निर्धारित उपहार सामग्री एवं आर्थिक सहायता भी दी गई. कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण सिंहदेव, पूर्व नक्सल लीडर रुपेश समेत कई जनप्रतिनिधि और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल रहे.