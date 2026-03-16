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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ने हासिल किया नया मुकाम,गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिली जगह

गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : छत्तीसगढ़ ने सामाजिक समरसता और जनभागीदारी की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक विवाह समारोह को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है.एक ही दिन में हजारों जोड़ों का विवाह संपन्न कराकर राज्य ने रिकॉर्ड बनाया है.

कब हुआ था सामूहिक विवाह का आयोजन

10 फरवरी को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित इस भव्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में पूरे प्रदेश से कुल 6 हजार 4 सौ 12 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे. इनमें से 1,316 जोड़ों का विवाह रायपुर में प्रत्यक्ष रूप से संपन्न हुआ, जबकि अन्य जोड़े प्रदेश के अलग-अलग जिलों से वर्चुअल माध्यम से इस आयोजन में शामिल हुए.

क्या थी समारोह की खास बात

इस आयोजन की खास बात यह रही कि सभी विवाह धार्मिक परंपराओं और सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न कराए गए. समारोह में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के जोड़ों ने अपने-अपने धर्म के अनुसार विवाह किया, जिससे यह आयोजन सांस्कृतिक विविधता और सर्वधर्म समभाव का प्रतीक बन गया.