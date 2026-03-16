मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ने हासिल किया नया मुकाम,गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिली जगह
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ने नई उपलब्धि हासिल की है.इस आयोजन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 16, 2026 at 7:09 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ ने सामाजिक समरसता और जनभागीदारी की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक विवाह समारोह को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है.एक ही दिन में हजारों जोड़ों का विवाह संपन्न कराकर राज्य ने रिकॉर्ड बनाया है.
कब हुआ था सामूहिक विवाह का आयोजन
10 फरवरी को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित इस भव्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में पूरे प्रदेश से कुल 6 हजार 4 सौ 12 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे. इनमें से 1,316 जोड़ों का विवाह रायपुर में प्रत्यक्ष रूप से संपन्न हुआ, जबकि अन्य जोड़े प्रदेश के अलग-अलग जिलों से वर्चुअल माध्यम से इस आयोजन में शामिल हुए.
क्या थी समारोह की खास बात
इस आयोजन की खास बात यह रही कि सभी विवाह धार्मिक परंपराओं और सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न कराए गए. समारोह में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के जोड़ों ने अपने-अपने धर्म के अनुसार विवाह किया, जिससे यह आयोजन सांस्कृतिक विविधता और सर्वधर्म समभाव का प्रतीक बन गया.
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सम्मान और सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार बन गई है. योजना के तहत प्रत्येक नवविवाहित दंपति को 35 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में मदद मिलती है- विष्णुदेव साय,सीएम छग
वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि इस योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के नेतृत्व में की गई थी और वर्तमान सरकार इसे और व्यापक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंच सके.
आपको बता दें कि सरकार के अनुसार गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है. यह राज्य में सामाजिक समरसता, जनकल्याण और सामूहिक सहयोग की भावना को और मजबूत करती है.
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