मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह, निर्धन कन्याओं का घर बसा रही सरकार

छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

Mukhyamantri kanya vivaah yojana
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह
Published : February 10, 2026 at 6:41 PM IST

Published : February 10, 2026 at 6:41 PM IST

बेमेतरा/एमसीबी/सूरजपुर/कबीरधाम : छ्त्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने बड़े पैमाने में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन किया.सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने जिलों में नवदंपतियों को शुभकामनाएं दी हैं.प्रदेश के अलग-अलग जिलों में सामूहिक विवाह के कार्यक्रम हुए.

बेमेतरा में 143 जोड़ों का विवाह संपन्न

143 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश के खाद्य मंत्री एवं स्थानीय विधायक दयाल दास बघेल शामिल हुए. जिन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया है.

बेमेतरा में 143 जोड़ों का विवाह
बेमेतरा में 143 जोड़ों का विवाह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शासन के अधिकारी एवं कर्मचारियों की बदौलत आज 143 जोड़े का विवाह संपन्न हुआ है उन्होंने कहा कि मैं नव दाम्पत्य में बंधने वाले वर वधु को बधाई देता हूं-दीपेश साहू, बीजेपी विधायक

बेमेतरा में कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक शादी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जो गरीब लोग हैं उनके माता-पिता के चेहरे पर यह चिंता की लकीर रहती है कि उनके बच्चे बड़े हो गए और विवाह नहीं हुआ. ऐसे ही लोगों के लिए शासन ने ये योजना लाई है जिससे उन्हें लाभान्वित किया जा सके- दयालदास बघेल, कैबिनेट मंत्री

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में 189 जोड़ों का विवाह

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत खड़गवां विकासखंड के चनवारीडांड स्थित मां महामाया धाम में 189 जोड़ों का भव्य सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुआ.समारोह में सभी 189 वर-वधु जोड़ों का विवाह पारंपरिक वैदिक मंत्रोच्चार एवं रीति-रिवाजों के साथ संपन्न कराया गया. पूरे परिसर में मंगल गीत, शहनाई की धुन और भक्तिमय वातावरण देखने को मिला. मां महामाया के पावन धाम में सामूहिक विवाह का दृश्य श्रद्धा और सौहार्द का प्रतीक बना रहा. इस दौरान मुख्य अतिथि विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए निरंतर जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है.

एमसीबी में 189 जोड़ों का विवाह
एमसीबी में 189 जोड़ों का विवाह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
एमसीबी में 189 जोड़ों का विवाह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है. इस वर्ष योजना में विवाह की संख्या पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिससे अधिक से अधिक पात्र परिवार इसका लाभ ले सकें. जिन पात्र बेटा-बेटियों का विवाह होना है, वे महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क कर योजना का लाभ ले सकते हैं- श्यामबिहारी जायसवाल, कैबिनेट मंत्री

डिप्टी सीएम ने नवविवाहित जोड़ों को दिया चेक

कबीरधाम में 272 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया गया.मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जोड़े परिणय सूत्र में बंधे. शहर के सरदार पटेल मैदान में आयोजित इस भव्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वर्चुअल माध्यम से जुड़े. उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए सुख, समृद्ध और खुशहाल दांपत्य जीवन की कामना की. मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक सशक्त सहारा है, जिससे बेटियों के विवाह में परिवारों को आर्थिक संबल मिलता है.कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं पंडरिया विधायक भावना बोहरा विशेष रूप से उपस्थित रहे. उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मंच से नवदंपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह को गरिमा और सम्मान के साथ संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने शासन की ओर से प्रत्येक जोड़े को 35-35 हजार रुपये की सहायता राशि का चेक प्रदान किया.

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दी आर्थिक सहायता
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दी आर्थिक सहायता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
कबीरधाम में डिप्टी सीएम ने दिया आशीर्वाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सूरजपुर में सामूहिक विवाह में बदइंतजामी

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सूरजपुर में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया. स्थानीय अग्रसेन भवन परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले भर से आए 250 जोड़ों का विवाह मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुआ. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के वर-वधुओं ने सात फेरे लेकर अपने नए दांपत्य जीवन की शुरुआत की.लेकिन इस कार्यक्रम में कई तरह की कमियां थी,जिसे देखकर बीजेपी विधायक ने अपनी नाराजगी व्यक्त की.

सूरजपुर में कन्या विवाह योजना में बदइंतजामी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कार्यक्रम में बदइंतजामी देखकर भड़के विधायक

कार्यक्रम में पहुंचे विधायक भूलन सिंह मरावी ने अव्यवस्थाओं को स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि शादी तो सफलतापूर्वक संपन्न हुई, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर गंभीर लापरवाही सामने आई है. विधायक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस आयोजन की तैयारियों को लेकर कलेक्टर से बात की जाएगी और पूरे मामले की जांच कराई जाएगी.आपको बता दें कि आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया था, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं.

क्या है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ?

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह को सम्मानजनक स्वरूप देने के उद्देश्य से राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है.इस योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह आयोजित कर न केवल विवाह की परंपराओं को सरल बनाया जा रहा है, बल्कि सामाजिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है.वहीं इस योजना के तहत 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है.जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से प्रत्येक नवदंपति को शासन 35000 की प्रोत्साहन राशि का चेक और 15000 मूल्य के श्रृंगार एवं गृहस्थी सामग्री उपहार स्वरूप देता है.

संपादक की पसंद

