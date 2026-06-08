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बिहार में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी नई सड़क, 60 दिन में ही धंसी पुलिया.. बोर्ड से गायब लागत की जानकारी

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी जिले में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बनी नई सड़क और पुलिया महज 60 दिनों में ही धंस गई है. परसौनी से बोकाने होते हुए रामपुर मनोरथ तक बनाई गई इस 1.8 किलोमीटर लंबी सड़क के टूटने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. पुलिया पूरी तरह भरभराकर बिखर गई है और सड़क पर गहरी दरारें पड़ गई हैं.

घटिया सामग्री से हुआ निर्माण!: स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने घटिया निर्माण किया. मजबूत सरिया और पर्याप्त सीमेंट की जगह सिर्फ बालू और निम्न गुणवत्ता वाली ईंटों से लीपापोती की गई. यही वजह है कि सड़क बनते ही धंस गई और पुलिया टूटकर बिखर गई. ग्रामीणों ने इसे सरकारी धन की खुली लूट बताया है.

मोतिहारी में जर्जर सड़क (ETV Bharat)

सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की आशंका: निर्माण स्थल पर लगे सरकारी बोर्ड पर योजना का नाम और सड़क की लंबाई तो लिखी है, लेकिन 'प्राक्कलित राशि' यानी बजट का कॉलम पूरी तरह खाली है. इससे पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि लागत छिपाकर घोटाले को दबाने की कोशिश की गई है. उन्होंने पूरे एस्टीमेट की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है.

विभाग ने किया बचाव: सड़क विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि पुलिया पहले से मनरेगा के तहत बनी पुरानी थी, उन्होंने सिर्फ मरम्मत कर ऊपर नई सड़क बनाई. भारी वाहनों के गुजरने से यह टूट गई. लेकिन इस बचाव पर सवाल उठ रहे हैं कि जब पुलिया जर्जर थी तो बिना लोड क्षमता जांचे नई सड़क कैसे बना दी गई? क्या विभाग को भारी ट्रकों की आवाजाही का पता नहीं था?

“पुलिया मनरेगा के तहत पुरानी बनी थी. हमने सिर्फ ऊपर सड़क बनाई थी. ओवरलोड ट्रकों से टूट गई होगी, इसकी जांच कराएंगे."-अधिकारी, सड़क विभाग