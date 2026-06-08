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बिहार में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी नई सड़क, 60 दिन में ही धंसी पुलिया.. बोर्ड से गायब लागत की जानकारी

मोतिहारी में नई सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई. 60 दिन में ही पुलिया धंस गई, अब बोर्ड से लागत की जानकारी गायब है. पढ़ें-

ROAD COLLAPSED IN MOTIHARI
मोतिहारी में जर्जर सड़क (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 8, 2026 at 1:26 PM IST

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मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी जिले में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बनी नई सड़क और पुलिया महज 60 दिनों में ही धंस गई है. परसौनी से बोकाने होते हुए रामपुर मनोरथ तक बनाई गई इस 1.8 किलोमीटर लंबी सड़क के टूटने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. पुलिया पूरी तरह भरभराकर बिखर गई है और सड़क पर गहरी दरारें पड़ गई हैं.

घटिया सामग्री से हुआ निर्माण!: स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने घटिया निर्माण किया. मजबूत सरिया और पर्याप्त सीमेंट की जगह सिर्फ बालू और निम्न गुणवत्ता वाली ईंटों से लीपापोती की गई. यही वजह है कि सड़क बनते ही धंस गई और पुलिया टूटकर बिखर गई. ग्रामीणों ने इसे सरकारी धन की खुली लूट बताया है.

मोतिहारी में जर्जर सड़क (ETV Bharat)

सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की आशंका: निर्माण स्थल पर लगे सरकारी बोर्ड पर योजना का नाम और सड़क की लंबाई तो लिखी है, लेकिन 'प्राक्कलित राशि' यानी बजट का कॉलम पूरी तरह खाली है. इससे पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि लागत छिपाकर घोटाले को दबाने की कोशिश की गई है. उन्होंने पूरे एस्टीमेट की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है.

विभाग ने किया बचाव: सड़क विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि पुलिया पहले से मनरेगा के तहत बनी पुरानी थी, उन्होंने सिर्फ मरम्मत कर ऊपर नई सड़क बनाई. भारी वाहनों के गुजरने से यह टूट गई. लेकिन इस बचाव पर सवाल उठ रहे हैं कि जब पुलिया जर्जर थी तो बिना लोड क्षमता जांचे नई सड़क कैसे बना दी गई? क्या विभाग को भारी ट्रकों की आवाजाही का पता नहीं था?

“पुलिया मनरेगा के तहत पुरानी बनी थी. हमने सिर्फ ऊपर सड़क बनाई थी. ओवरलोड ट्रकों से टूट गई होगी, इसकी जांच कराएंगे."-अधिकारी, सड़क विभाग

ROAD COLLAPSED IN MOTIHARI
घटिया सामग्री से हुआ निर्माण (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने दर्ज कराई शिकायत: रोज सैकड़ों लोग और वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं. घटिया निर्माण को लेकर स्थानीय निवासियों और राहगीरों ने जिला प्रशासन से शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने जिलाधिकारी और ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता से दोषी ठेकेदार व लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है. सरकारी पैसे की बर्बादी बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी गई है.

ROAD COLLAPSED IN MOTIHARI
बोर्ड से लागत की जानकारी गायब (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री की योजना पर लगा भ्रष्टाचार का दाग: ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना का उद्देश्य गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ना है, लेकिन परसौनी-बोकाने मार्ग पर भ्रष्टाचार और लापरवाही ने इस योजना की साख को ठेस पहुंचाई है. 60 दिनों में सड़क का धंसना निर्माण की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था, दोनों पर गंभीर सवाल खड़ा करता है.

“सड़क बनते ही 60 दिन में धंस गई. पुलिया पूरी तरह टूट गई है. रोज सैकड़ों लोग गुजरते हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.”-ग्रामीण

ROAD COLLAPSED IN MOTIHARI
60 दिन में ही धंसी पुलिया (ETV Bharat)

मानसून से पहले जरूरी कार्रवाई की मांग: अगर समय रहते मरम्मत और जांच नहीं हुई तो बरसात में पूरा मार्ग बंद हो सकता है. ग्रामीण अब देखना चाहते हैं कि प्रशासन जांच के नाम पर खानापूर्ति करता है या दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है. इस घटना ने बिहार में ग्रामीण सड़क निर्माण की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

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