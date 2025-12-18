ETV Bharat / state

23 दिसंबर से शुरू होगी मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी, लाखों खिलाड़ियों ने किया रजिस्ट्रेशन

मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी में जीतने वाली टीम को 5 लाख की प्राइज मनी दी जाएगी.

MUKHYAMANTRI CHAMPION TROPHY
मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 18, 2025 at 3:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: खेल महाकुंभ को मुख्यमंत्री चैंपियन ट्रॉफी के रूप में आयोजित करने की आधिकारिक घोषणा आज खेल मंत्री रेखा आर्य ने घोषणा कर दी है. साथ ही उन्होंने इस राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ की तारीखों का ऐलान भी किया. उन्होंने बताया 23 दिसंबर से मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी की शुरुआत होगी.

खेल मंत्री ने इस प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह चार अलग-अलग स्तर पर आयोजित की जाएगी. पहला स्तर न्याय पंचायत, दूसरा विधानसभा तीसरा संसदीय क्षेत्र और चौथ स्तर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. पूरी खेल प्रतियोगिताओं में 26 अलग-अलग खेल विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. इस प्रतियोगिता में ट्रेडिशनल और पारंपरिक खेल विधाओं पर ज्यादा फोकस किया जाएगा.

मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी (ETV Bharat)

चार अलग-अलग चरणों में होने वाली इस प्रतियोगिता का फाइनल और समापन 28 जनवरी को होगा. जिसमें CM कप के साथ मुख्यमंत्री चैंपियन ट्रॉफी के विजेताओं को 5 लाख की प्राइस मनी दी जाएगी. विजेताओं का फैसला उनके द्वारा जीते गए मेडल के आधार पर प्राप्त किए गए अंकों की योग से किया जाएगा. वहीं इसके अलावा रनर अप यानी राज्य स्तरीय से नीचे संसदीय स्तर पर जीतने वाले खिलाड़ियों को या फिर उनकी टीम को 2 लाख की विनिंग राशि दी जाएगी. उसके निचले स्तर यानी विधानसभा स्तर पर जीतने वाले खिलाड़ियों को एक लाख की प्राइज मनी दी जाएगी.

खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया यदि इस पूरी चार चरणों की प्रतियोगिता में कोई भी खिलाड़ी नेशनल रिकॉर्ड तोड़ता है तो उसे 1 लाख रुपए अलग से दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए 14 अक्टूबर से ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी. अभी तक प्रदेश भर से तकरीबन 1 लाख 10 हजार से ज्यादा खिलाड़ियों द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया जा चुका है. अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 22 दिसंबर तक चलेगी.

दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए अवसर: यही नहीं इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दिव्यांग खिलाड़ियों का भी पूरा ख्याल रखा गया है. दिव्यांग खिलाड़ियों की अलग-अलग प्रतिस्पर्धाएं जैसे की एथलेटिक्स, बैडमिंटन और तैराकी जैसी विधाओं के लिए दिव्यांग खिलाड़ियों को अलग से रजिस्ट्रेशन करने की व्यवस्था की गई है. खेल मंत्री ने बताया प्रदेश भर से दिव्यांग खिलाड़ी भी अपनी इस प्रतियोगिता में रुचि दिखा रहे हैं. वे लगातार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं.

पढ़ें- खेल महाकुंभ हुआ मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी, जोड़े गए कई ट्रेडिशनल गेम्स, जानिए बदलाव की वजह

TAGGED:

खेल मंत्री रेखा आर्य
मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी
मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी न्यूज
MUKHYAMANTRI CHAMPION TROPHY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.