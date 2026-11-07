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08 नवंबर को नहीं लगेगा मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला; दिवाली की वजह से लिया फैसला

08 नवंबर को नहीं लगेगा मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: दीपावली के त्योहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 08 नवंबर को आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले को स्थगित कर दिया है. इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनु सचिव अमरेश कुमार मिश्र ने आदेश जारी कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

शासन स्तर पर जारी पत्र के मुताबिक, प्रत्येक रविवार को प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाता है. इस बार 08 नवंबर को दीपावली का पर्व होने के कारण मेले में डॉक्टरों, विशेषज्ञों और स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाने में असुविधा होने की आशंका जताई गई थी.