'अपना परिवार सुखी परिवार' योजना में अपात्रों को हटाने के लिए बनेंगे नियम, शिकायत पर भी होगी जांच
गलत जानकारी से मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना में घुसे परिवार होंगे बाहर, आम जनता भी कर सकती है शिकायत.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 12:25 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में अति निर्धन परिवारों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना में अब पात्रता को लेकर व्यवस्था और सख्त होने जा रही है. योजना का लाभ सही जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे और गलत जानकारी देकर अपात्र लोग इसका फायदा न उठा सकें, इसके लिए सरकार नियमों में एक और बड़ा प्रावधान करने की तैयारी में है. योजना में शामिल होने के बाद अगर कोई परिवार भविष्य में अपात्र पाया जाता है तो उसे बाहर करने की प्रक्रिया भी तय की जाएगी. इसके साथ ही स्थानीय लोग भी किसी अपात्र परिवार के योजना में शामिल होने की शिकायत उच्चाधिकारियों या निर्धारित माध्यम से कर सकेंगे.
निगरानी व्यवस्था को आगे बढ़ाएगी सरकार
दरअसल, प्रदेश सरकार ने अति निर्धन परिवारों को चिन्हित कर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू की है. योजना में परिवारों के चयन को लेकर सरकार ने 19 मार्च 2025 को दिशा-निर्देश जारी किए थे. इसके बाद समय-समय पर जारी पत्रों और निर्देशों के जरिए योजना के नियमों में संशोधन किया गया, ताकि पात्रता के मानदंड स्पष्ट हो सकें और वास्तविक जरूरतमंद परिवार योजना के दायरे में आ सकें. अब सरकार योजना में चयनित परिवारों की पात्रता को लेकर निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. हालांकि योजना में शामिल होने के लिए सरकार ने छह श्रेणियों को समावेशन मानदंड के तौर पर निर्धारित किया है. वहीं, ऐसे परिवार जो निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें योजना में शामिल न करने के लिए भी साथ ही में बहिष्करण यानी बाहर रखने के मानदंड भी तय किए गए हैं.
"भविष्य में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार में अगर कोई व्यक्ति अपात्र पाया जाता है तो उसे योजना से हटाने के लिए सरकार नियम बनाने जा रही है. इसी तरह से स्थानीय जनता भी उच्चाधिकारियों सहित अन्य माध्यमों से लोग शिकायत कर सकें, इसके लिए भी नियमों में प्रावधान होगा. उन्होंने कहा कि नियमों को जल्द तैयार कर अधिसूचित किया जाएगा." - सी पाल रासू, सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज
गलत जानकारी देकर योजना में हुए शामिल तो होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना में सर्वे के समय भले ही सरकार ने समावेशन और बहिष्करण के नियम तय किए हैं. जिसके आधार पर प्रदेश में 9 चरणों में हुए सर्वे के मुताबिक योजना में लोगों का चयन हुआ है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उन परिवारों को लेकर भी है, जो गलत जानकारी देकर योजना में शामिल हो गए हैं या चयन के समय पात्र थे, लेकिन बाद में उनकी आर्थिक स्थिति बदल गई और वे योजना के लिए निर्धारित मानदंडों के दायरे से बाहर हो गए. फिलहाल योजना में ऐसे परिवारों को बाहर करने के लिए स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं है. इसी कमी को दूर करे के लिए सरकार नियमों में प्रावधान करने की तैयारी में है. प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अगर किसी परिवार के संबंध में अपात्र होने की शिकायत सामने आती है तो उसकी पात्रता की जांच की जा सकेगी. जांच में अगर परिवार निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं कर पाता है तो उसे योजना से बाहर करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी. इससे योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्र और जरूरतमंद परिवारों तक सीमित रखने में मदद मिलेगी.
जनता भी कर सकेगी अपात्र परिवारों की शिकायत
योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए शिकायत व्यवस्था को भी नियमों का हिस्सा बनाया जा सकता है. अगर किसी स्थानीय व्यक्ति को लगता है कि कोई परिवार गलत जानकारी देकर मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना में शामिल हुआ है या निर्धारित पात्रता पूरी नहीं करता है, तो वह इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों या सरकार की ओर से निर्धारित माध्यम से कर सकेगा. शिकायत मिलने के बाद संबंधित परिवार की पात्रता की जांच का प्रावधान रखा जाएगा.
बीपीएल की तर्ज पर कड़े होंगे नियम
सरकार की ओर से योजना में अपात्र परिवारों की पहचान और उन्हें बाहर करने के लिए तैयार किए जा रहे प्रावधानों को बीपीएल परिवारों की पात्रता व्यवस्था की तर्ज पर कड़ा बनाया जा सकता है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ वास्तविक रूप से जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे और पात्र परिवारों के हिस्से का लाभ अपात्र लोग न ले सकें.
अभी तक नहीं है बाहर करने का स्पष्ट प्रावधान
मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत अब तक चयनित परिवारों में अगर कोई बाद में अपात्र पाया जाता है तो उसे योजना से बाहर करने को लेकर स्पष्ट नियम तय नहीं है. सरकार अब इसी व्यवस्था को स्पष्ट करने की दिशा में काम कर रही है. नए प्रावधान लागू होने के बाद योजना में चयनित परिवारों की पात्रता को लेकर शिकायत, जांच और अपात्र पाए जाने की स्थिति में योजना से बाहर करने की प्रक्रिया ज्यादा स्पष्ट हो सकेगी. इस पूरी कवायद का मकसद योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना भर नहीं, ये भी सुनिश्चित करना है कि सरकारी सहायता का लाभ सही परिवार तक पहुंचें.
BPL सूची से हटाने की शक्तियां ग्राम सभा के पास
हिमाचल में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार में शामिल हो चुके परिवार अगर भविष्य में अपात्र पाए जाते हैं तो उनको हटाने के लिए बीपीएल की तरह अभी नियम स्पष्ट नहीं है. वहीं, प्रदेश में किसी परिवार को बीपीएल सूची में शामिल करने या किसी अपात्र परिवार को सूची से बाहर करने की शक्तियां ग्राम सभा के पास हैं. जिसको लेकर सरकार ने 11 सितंबर 2026 को आदेश जारी कर भविष्य में बीपीएल सूची में होने वाले बदलाव को लेकर ग्राम सभा की भूमिका स्पष्ट की है. यानी बीपीएल सूची में बदलाव का फैसला सीधे तौर पर किसी नई सर्वे प्रक्रिया के आधार पर नहीं होगा, इसके लिए निर्धारित नियमों और ग्राम सभा की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा. इससे स्थानीय स्तर पर ही पात्रता की जांच और सूची में पारदर्शिता बनाए रखने की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण हो गई है. वहीं, सरकार ने अपने आदेशों में ये भी स्पष्ट किया है कि प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोटे के अनुसार बीपीएल योजना जारी रहेगी.
BPL और अपना परिवार सुखी परिवार योजना में क्या है अंतर?
- मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना प्रदेश सरकार की अपनी योजना है. इसका उद्देश्य उन अति निर्धन परिवारों तक सरकारी मदद पहुंचाना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद बीपीएल सूची में शामिल नहीं हो पाए.
- वहीं, बीपीएल योजना भी गरीब परिवारों के कल्याण के लिए शुरू की गई है, लेकिन इस योजना में सूची के तहत केंद्र सरकार की व्यवस्था के अनुसार गरीब परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है. सके लिए देश के सभी राज्यों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक तय कोटा निर्धारित किया गया है, लेकिन सीमित संख्या के कारण कई जरूरतमंद परिवार BPL सूची से बाहर रह जाते हैं.
- इसको देखते हुए ही प्रदेश सरकार अति निर्धन परिवारों को मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के दायरे में ला रही है, जिनके लिए प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से कल्याणकारी योजनाएं शुरू करेगी.