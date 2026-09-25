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'अपना परिवार सुखी परिवार' योजना में अपात्रों को हटाने के लिए बनेंगे नियम, शिकायत पर भी होगी जांच

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अति निर्धन परिवारों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना में अब पात्रता को लेकर व्यवस्था और सख्त होने जा रही है. योजना का लाभ सही जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे और गलत जानकारी देकर अपात्र लोग इसका फायदा न उठा सकें, इसके लिए सरकार नियमों में एक और बड़ा प्रावधान करने की तैयारी में है. योजना में शामिल होने के बाद अगर कोई परिवार भविष्य में अपात्र पाया जाता है तो उसे बाहर करने की प्रक्रिया भी तय की जाएगी. इसके साथ ही स्थानीय लोग भी किसी अपात्र परिवार के योजना में शामिल होने की शिकायत उच्चाधिकारियों या निर्धारित माध्यम से कर सकेंगे.

निगरानी व्यवस्था को आगे बढ़ाएगी सरकार

दरअसल, प्रदेश सरकार ने अति निर्धन परिवारों को चिन्हित कर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू की है. योजना में परिवारों के चयन को लेकर सरकार ने 19 मार्च 2025 को दिशा-निर्देश जारी किए थे. इसके बाद समय-समय पर जारी पत्रों और निर्देशों के जरिए योजना के नियमों में संशोधन किया गया, ताकि पात्रता के मानदंड स्पष्ट हो सकें और वास्तविक जरूरतमंद परिवार योजना के दायरे में आ सकें. अब सरकार योजना में चयनित परिवारों की पात्रता को लेकर निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. हालांकि योजना में शामिल होने के लिए सरकार ने छह श्रेणियों को समावेशन मानदंड के तौर पर निर्धारित किया है. वहीं, ऐसे परिवार जो निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें योजना में शामिल न करने के लिए भी साथ ही में बहिष्करण यानी बाहर रखने के मानदंड भी तय किए गए हैं.

"भविष्य में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार में अगर कोई व्यक्ति अपात्र पाया जाता है तो उसे योजना से हटाने के लिए सरकार नियम बनाने जा रही है. इसी तरह से स्थानीय जनता भी उच्चाधिकारियों सहित अन्य माध्यमों से लोग शिकायत कर सकें, इसके लिए भी नियमों में प्रावधान होगा. उन्होंने कहा कि नियमों को जल्द तैयार कर अधिसूचित किया जाएगा." - सी पाल रासू, सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज

गलत जानकारी देकर योजना में हुए शामिल तो होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना में सर्वे के समय भले ही सरकार ने समावेशन और बहिष्करण के नियम तय किए हैं. जिसके आधार पर प्रदेश में 9 चरणों में हुए सर्वे के मुताबिक योजना में लोगों का चयन हुआ है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उन परिवारों को लेकर भी है, जो गलत जानकारी देकर योजना में शामिल हो गए हैं या चयन के समय पात्र थे, लेकिन बाद में उनकी आर्थिक स्थिति बदल गई और वे योजना के लिए निर्धारित मानदंडों के दायरे से बाहर हो गए. फिलहाल योजना में ऐसे परिवारों को बाहर करने के लिए स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं है. इसी कमी को दूर करे के लिए सरकार नियमों में प्रावधान करने की तैयारी में है. प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अगर किसी परिवार के संबंध में अपात्र होने की शिकायत सामने आती है तो उसकी पात्रता की जांच की जा सकेगी. जांच में अगर परिवार निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं कर पाता है तो उसे योजना से बाहर करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी. इससे योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्र और जरूरतमंद परिवारों तक सीमित रखने में मदद मिलेगी.

जनता भी कर सकेगी अपात्र परिवारों की शिकायत