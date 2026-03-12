ETV Bharat / state

मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर को हाईकोर्ट से राहत; गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति की कुर्की रद्द

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी को बड़ी राहत देते हुए डीएम गाजीपुर के कुर्की आदेश को रद्द कर दिया है. जिलाधिकारी द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई मंसूर अंसारी की संपत्तियों को तत्काल रिलीज करने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट (MP-MLA) द्वारा डीएम की कार्रवाई को सही ठहराने वाले पिछले आदेश को भी अदालत ने खारिज कर दिया है. यह महत्वपूर्ण फैसला न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने मंसूर अंसारी की याचिका को स्वीकार करते हुए सुनाया है.

दुकानों की कुर्की पर कानूनी तर्क: कोर्ट ने इस मामले में याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद 17 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अदालत को बताया कि गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित मंसूर अंसारी की 23 दुकानों को प्रशासन ने अवैध कमाई मानकर कुर्क किया था. हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड्स की जांच के बाद इन सभी 23 दुकानों को गैंगस्टर गतिविधियों से अर्जित संपत्ति नहीं माना. इसी आधार पर न्यायालय ने जिलाधिकारी के पूर्व में जारी कुर्की आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया है.

झूठे वादे और शारीरिक संबंध के आरोपियों को राहत: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने और धमकाने के आरोपियों की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है. आरोपी कृष्ण दत्त उर्फ मुखिया और शिवकांत उर्फ श्याम को राहत देते हुए कोर्ट ने पुलिस को विवेचना जारी रखने का निर्देश दिया है. हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुलिस फिलहाल अंतिम रिपोर्ट पेश नहीं करेगी. अदालत ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर राज्य सरकार और अन्य विपक्षियों से छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है.