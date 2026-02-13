ETV Bharat / state

मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर की दिनदहाड़े हत्या; कार पर गोलियों की बौछार, हमलावर फरार

मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर शोएब की दिनदहाड़े हत्या ( Photo credit: ETV Bharat )