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मुख्तार अब्बास नकवी ने अखिलेश, ममता और कांग्रेस को एक साथ लपेटा

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ( ईटीवी भारत )

रामपुर: उत्तर प्रदेश की राजनीति और राष्ट्रीय विपक्ष पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने तीखा हमला बोला है. समाजवादी पार्टी प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने राम मंदिर से जुड़े मामलों में आईआईटी की जगह एसआईटी बनाए जाने को लेकर सवाल उठाए थे. वहीं टीएमसी में चल रही कथित अंदरूनी खींचतान पर भी मुख्तार अब्बास नकवी ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि परिवारवाद की राजनीति करने वाली पार्टियों में सत्ता रहते तक प्रेम रहता है और सत्ता जाते ही मतभेद सामने आने लगते हैं. अखिलेश, ममता और कांग्रेस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कसा तंज. (ईटीवी भारत) वहीं इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की असली परेशानी किसी जांच या कार्रवाई से नहीं, बल्कि भगवान श्रीराम और राम मंदिर के प्रति लोगों की बढ़ती आस्था से है. नकवी ने कहा कि राम मंदिर के प्रति जनता का डोनेशन लगातार बढ़ रहा है और यही विपक्ष को परेशान कर रहा है. उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर को लेकर पहले भी विपक्ष ने भय और भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने उन प्रयासों को नकार दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि जिस मामले को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर राज्य सरकार ने तत्काल कार्रवाई की है और एसआईटी जांच कर रही है.