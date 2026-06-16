मुख्तार अब्बास नकवी ने अखिलेश, ममता और कांग्रेस को एक साथ लपेटा
मुख्तार अब्बास नकवी ने सपा पर हमला करते हुए कहाकि उनकी परेशानी जांच से नहीं, बल्कि राममंदिर के प्रति लोगों की बढ़ती आस्था से है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 1:51 PM IST
रामपुर: उत्तर प्रदेश की राजनीति और राष्ट्रीय विपक्ष पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने तीखा हमला बोला है. समाजवादी पार्टी प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने राम मंदिर से जुड़े मामलों में आईआईटी की जगह एसआईटी बनाए जाने को लेकर सवाल उठाए थे.
वहीं टीएमसी में चल रही कथित अंदरूनी खींचतान पर भी मुख्तार अब्बास नकवी ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि परिवारवाद की राजनीति करने वाली पार्टियों में सत्ता रहते तक प्रेम रहता है और सत्ता जाते ही मतभेद सामने आने लगते हैं.
वहीं इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की असली परेशानी किसी जांच या कार्रवाई से नहीं, बल्कि भगवान श्रीराम और राम मंदिर के प्रति लोगों की बढ़ती आस्था से है.
नकवी ने कहा कि राम मंदिर के प्रति जनता का डोनेशन लगातार बढ़ रहा है और यही विपक्ष को परेशान कर रहा है. उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर को लेकर पहले भी विपक्ष ने भय और भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने उन प्रयासों को नकार दिया.
साथ ही उन्होंने कहा कि जिस मामले को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर राज्य सरकार ने तत्काल कार्रवाई की है और एसआईटी जांच कर रही है.
वहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति और टीएमसी में चल रही कथित अंदरूनी खींचतान पर भी मुख्तार अब्बास नकवी ने निशाना साधा.
उन्होंने कहा कि परिवारवाद की राजनीति करने वाली पार्टियों में सत्ता रहते तक प्रेम रहता है और सत्ता जाते ही मतभेद सामने आने लगते हैं. नकवी ने विपक्षी दलों पर जनादेश का अपमान करने और जनता के फैसले को स्वीकार न करने का आरोप लगाया.
कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस के साथ आने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस खुद राजनीतिक संकट से जूझ रही है.
उन्होंने विपक्षी एकता पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष पहले आपसी लड़ाई बंद करे. उसके बाद भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने की बात करे.
इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भी मुख्तार अब्बास नकवी ने बड़ा दावा किया.
उन्होंने कहा कि हाल के चुनावी नतीजों की तरह ही 2027 में भी विपक्ष को करारी हार का सामना करना पड़ेगा. नकवी के मुताबिक जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों, सुरक्षा व्यवस्था और विकास कार्यों के साथ खड़ी है.
अब देखना दिलचस्प होगा कि मुख्तार अब्बास नकवी के इन बयानों पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं.
मुख़्तार अब्बास नकवी पूर्व कैबिनेट मंत्री