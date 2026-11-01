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राहुल गांधी और आजम खान पर मुख्तार अब्बास नकवी का तंज, बोले- अहंकार से बचना चाहिए

राहुल गांधी और आजम खान पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा तंज. ( ईटीवी भारत )

रामपुर: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. इसी बीच पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी और पीडीए गठबंधन पर जमकर निशाना साधा.

नकवी ने गठबंधन में सीटों को लेकर चल रही खींचतान पर चुटकी लेते हुए इसे महत्वाकांक्षी मतभेदों का गठबंधन बताया. वहीं आजम खान के बयान पर भी नकवी अपने खास अंदाज़ में तंज कसते नज़र आए.

राहुल गांधी और आजम खान पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा तंज. (ईटीवी भारत) मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी रिजीम चेंज और तख्तापलट की तमन्ना उन्हें राजनीतिक रसातल की ओर ले जा रही है. नकवी ने कांग्रेस की मॉक पार्लियामेंट और रैली को लेकर भी कटाक्ष किया. वहीं, उत्तर प्रदेश में बनने वाले पीडीए गठबंधन पर चुटकी लेते हुए नकवी ने कहा कि गठबंधन बनने से पहले ही उसमें शॉर्ट सर्किट दिखाई देने लगा है. कांग्रेस चुनाव में ज्यादा सीटें मांग रही है, जबकि समाजवादी पार्टी सीटें देने को तैयार नहीं है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को चुनाव में तोप चाहिए और समाजवादी पार्टी तमंचा भी देने को तैयार नहीं है. नकवी ने आगे कहा कि गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं, उससे ज्यादा नेताओं के बीच महत्वाकांक्षी मतभेद हैं. इन मतभेदों को सुलझाने में ही चुनाव निकल जाएगा और गठबंधन सिमट जाएगा.