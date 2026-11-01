राहुल गांधी और आजम खान पर मुख्तार अब्बास नकवी का तंज, बोले- अहंकार से बचना चाहिए
मुख्तार अब्बास नकवी ने गठबंधन में सीटों को लेकर चल रही खींचतान पर चुटकी लेते हुए इसे महत्वाकांक्षी मतभेदों का गठबंधन बताया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 4:45 PM IST
रामपुर: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. इसी बीच पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी और पीडीए गठबंधन पर जमकर निशाना साधा.
नकवी ने गठबंधन में सीटों को लेकर चल रही खींचतान पर चुटकी लेते हुए इसे महत्वाकांक्षी मतभेदों का गठबंधन बताया. वहीं आजम खान के बयान पर भी नकवी अपने खास अंदाज़ में तंज कसते नज़र आए.
मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी रिजीम चेंज और तख्तापलट की तमन्ना उन्हें राजनीतिक रसातल की ओर ले जा रही है. नकवी ने कांग्रेस की मॉक पार्लियामेंट और रैली को लेकर भी कटाक्ष किया.
वहीं, उत्तर प्रदेश में बनने वाले पीडीए गठबंधन पर चुटकी लेते हुए नकवी ने कहा कि गठबंधन बनने से पहले ही उसमें शॉर्ट सर्किट दिखाई देने लगा है. कांग्रेस चुनाव में ज्यादा सीटें मांग रही है, जबकि समाजवादी पार्टी सीटें देने को तैयार नहीं है.
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को चुनाव में तोप चाहिए और समाजवादी पार्टी तमंचा भी देने को तैयार नहीं है.
नकवी ने आगे कहा कि गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं, उससे ज्यादा नेताओं के बीच महत्वाकांक्षी मतभेद हैं. इन मतभेदों को सुलझाने में ही चुनाव निकल जाएगा और गठबंधन सिमट जाएगा.
कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको उसने ठगा नहीं. उन्होंने कांग्रेस के साथ खड़े दलों को भी सावधान रहने की सलाह दी.
वहीं, आजम खान के मामले पर पूछे गए सवाल पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आजम खान ने क्या कहा, उस पर कानून अपना काम करेगा और उन्होंने जो किया है, उस पर अदालत फैसला करेगी.
नकवी ने आगे कहा कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब वक्त मजबूत हो तो, व्यक्ति को उसका सम्मान करना चाहिए और अहंकार से बाज आना चाहिए.
आजम खान के मुसलमान होने और यूनिवर्सिटी बनाने को अपराध बताए जाने वाले बयान पर भी नकवी ने तंज कसा. उन्होंने कहा कि वक्त की हर शय गुलाम है और भावनात्मक बयान देने के बजाय वक्त के साथ चलना चाहिए. अपने शायराना अंदाज में नकवी ने कहा कि "शोलों से भी होशियार रहना चाहिए और शबनम से भी."
फिलहाल, मुख्तार अब्बास नकवी के इस बयान ने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी को तेज कर दिया है.