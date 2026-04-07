ETV Bharat / state

रामपुर पहुंचे मुख्तार अब्बास नकवी; कहा- माछी और मुसलमान के झोल में फंसी ममता दीदी

रामपुर: पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी दो दिवसीय दौरे पर रामपुर पहुंचे. यहां पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी बात की.

मुख्तार अब्बास नकवी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि ममता दीदी पहले मां, माटी, मानुष की बात करती थीं. अब वह मांस, माछी और मुसलमान के झोल में फंस गई हैं.

पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर पहुंची है, वह हमारे कार्यकर्ताओं के दम पर है. लाखों, करोड़ों कार्यकर्ताओं ने कुर्बानियां दी हैं.

कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं को कष्ट झेलना पड़ा. जुर्म झेलना पड़ा. चाहे वह केरल रहा हो पश्चिम बंगाल रहा है. कई राज्य हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रवाद के मजबूत संकल्प और सिद्धांत को आगे बढ़ाया. साथ में डटे रहे और टिके रहे.