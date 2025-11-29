ETV Bharat / state

पूर्व मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले- बाबरी मस्जिद को कोई भी ताकत दोबारा नहीं बनवा सकती, रवि किशन ने कहा- पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा घुसपैठिए

एसआईआर पर मुख्तार अब्बास नकवी और रवि किशन ने रखी अपनी बात. ( Photo Credit; ETV Bharat )

'सभी को शक के दायरे में रखना ठीक नहीं' : नकवी ने कहा कि तालीम के आंगन को आतंकवाद का अखाड़ा नहीं बनने देना चाहिए, हालांकि एक–दो चुनिंदा घटनाओं के आधार पर सभी संस्थानों को शक के घेरे में खड़ा करना भी उचित नहीं है. टेक्नोक्रेट का टेररिज्म के रास्ते पर जाना खतरनाक है. अगर तकनीकी विशेषज्ञ आतंकवाद का रास्ता चुनेंगे तो यह पूरे विश्व के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा. संस्थान अराजकता की दीक्षा के केंद्र नहीं बन सकते और न ही उन्हें बनने दिया जाएगा.

पूर्व मंत्री नकवी ने कहा कि एसाईआर को लेकर जिस तरह से विपक्ष भ्रांतियां फैला रहा है. कुछ लोग जान-बूझकर भ्रम फैलाने और अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे कभी सफल नहीं होंगे. मौलाना अरशद मदनी के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए नकवी ने कहा कि आधुनिक शिक्षण संस्थानों में किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधि किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जा सकती.

रामपुर/गोरखपुर : पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को अपने शंकरपुर आवास पर SIR फॉर्म भरकर बीएलओ को सौंपा. इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब कोई भी ताकत बाबरी मस्जिद को दोबारा नहीं बनवा सकती है. विजेशी आक्रांताओं का क्रिमिनल-कम्यूनल कंलक का खात्मा हो चुका है. वहीं गोरखपुर में सांसद रवि किशन ने कहा कि सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में है. इसलिए वहां SIR का विरोध हो रहा है.

गोरखपुर में खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर पूरे देश में चल रही सांसद खेल स्पर्धा चल रही है. शनिवार को गोरखपुर के भाजपा सांसद रवि किशन शुक्ला ने रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में संसदीय क्षेत्र की खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया. इसमें शामिल होने के लिए 2 लाख 30 हजार बच्चों ने पंजीकरण कराया था. यह प्रतियोगिता एक महीने तक चलेगी. समापन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों खिलाड़ी सम्मानित होंगे.

'माता-पिता बच्चों को आगे बढ़ने दें' : रवि किशन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के खेल के प्रति जो विजन है उसका परिणाम है कि आज देश के तमाम खिलाड़ी दुनिया में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. खेल के माध्यम से उन्हें सरकार विभिन्न पदों पर नौकरी भी दे रही है. पीएम मोदी ने सांसद खेल स्पर्धा शुरू कराई है. इससे ग्रामीण स्तर पर छिपे हुए खिलाड़ी भी बाहर निकाल कर आएंगे. माता-पिता रुझान के मुताबिक बच्चों को आगे बढ़ने दें. आज के दौर में खेल सिर्फ खेल नहीं रह गया है. यह सम्मान के साथ पैसा-नौकरी सब कुछ लेकर आ रहा है.

गोरखपुर में प्रतियोगिता के दौरान मौजूद खिलाड़ी. (Photo Credit; ETV Bharat)

गोरखपुर में खेलों को बढ़ावा मिल रहा है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने का रास्ता साफ हो गया है. इसका निर्माण शुरू होने जा रहा है. 100 करोड़ की लागत से रीजनल स्टेडियम का जीर्णोद्धार हो रहा है.

सांसद खेल स्पर्धा उद्घाटन के अवसर पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य डॉ धर्मेंद्र सिंह भी मौजूद रहे. इस खेल प्रतियोगिता का संचालन क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने किया.

'पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा घुसपैठिए' : मीडिया से बातचीत में रवि किशन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए है. इसलिए वहां के लोग और सरकार SIR का विरोध कर रही है. बिहार में बोगस वोट मतदाता सूची से हट गया तो वोट प्रतिशत बढ़ गया. पश्चिम बंगाल में भी यह कार्य होना चाहिए. वहां तो सबसे ज्यादा बोगस वोटर हैं.

उन्होंने कहा कि SIR एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सबको बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए. आप देश के मतदाता हैं तो कहीं पर भी एक बार मतदान कीजिए. जगह-जगह वोटर लिस्ट में नाम होने से बोगस मतदाता की संख्या बढ़ती है. इसका असर वोट प्रतिशत पर दिखाई देता है. भारत निर्वाचन आयोग ने जो फैसला मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए लिया है उसका हम सभी स्वागत करते हैं.

