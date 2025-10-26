ETV Bharat / state

रामपुर में मुख्तार अब्बास नकवी बोले- बिहार में गला दबाकर हुआ गठबंधन, सपा को लगानी चाहिए स्टार प्रचारकों की प्रदर्शनी

मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस-सपा पर साधा निशाना. ( Photo Credit; ETV Bharat )

रामपुर/बरेली : पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रविवार को रामपुर पहुंचे. उन्होंने कांग्रेस और सपा पर जमकर तंज कसा. मुख्तार अब्बास नकवी ने बिहार चुनाव में महागठबंधन पर चुटकी लेते हुए कहा, गठबंधन हाथ मिलाकर होता है, लेकिन यहां गठबंधन हाथ मोड़ कर हुआ है, गले मिलकर नहीं, बल्कि गला दबाकर गठबंधन किया गया है. बिहार के चुनाव में जो सामंती सुल्तान हैं उनकी खटाखट गड़बड़ी और फटाफट हड़बड़ी इस चुनावी चौपाल पर इस बार फिर चारों खाने चित करेगी. उन्होंने कहा, गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं, उससे ज्यादा मतभेद हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी दल छेदों और मतभेदों को रफू करने में ही चुनाव निपटा देंगे. कांग्रेस समेत विपक्ष मुद्दों के दिवालियापन से जूझ रहा है, जबकि नीतियों और नेतृत्व की कमी साफ दिख रही है. साथ ही नकवी ने यूपी की राजनीति पर कहा कि 2027 के चुनाव में चाहे समाजवादी टीपू हों या सुल्तान, सबके सुपड़े साफ हो जाएंगे. मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस और सपा पर जमकर तंज कसा. (Video Credit; ETV Bharat) मान न मान मैं तेरा महेमान : नकवी ने कहा, सपा ने बिहार चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की पूरी फौज भेजी है. लेकिन रामपुर में भी एक स्टार चौराहा है, जहां उन्हें अपनी प्रदर्शनी लगानी चाहिए. जो पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ रही, वह मान ना मान, मैं तेरा मेहमान की तरह व्यवहार कर रही है. आजम खान के जलने वाले बयान पर नकवी ने कहा, दीप जल रहे हैं, किसी के दिल जल रहे हैं. ऐसा बयान पक्षपातपूर्ण है और अच्छा नहीं है. मुसलमानों ने बीजेपी को अछूत समझा : मुख्तार अब्बास ने कहा, कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, या लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, सभी ने मुसलमान का थोक में तो वोट लिया लेकिन उनका फुटकर में भी विकास नहीं किया. मुसलमानों और कुछ लोगों ने बीजेपी को वोटों देने में कंजूसी की हो, लेकिन बीजेपी ने विकास में उन लोगों के साथ कोई कंजूसी नहीं की. अब्दुल ने भाजपा को वोट देने में कंजूसी की है इसमें कुछ कहने की बात नहीं है. एक मुसलमानों के बड़े वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को अछूत समझा.