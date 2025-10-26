रामपुर में मुख्तार अब्बास नकवी बोले- बिहार में गला दबाकर हुआ गठबंधन, सपा को लगानी चाहिए स्टार प्रचारकों की प्रदर्शनी
नकवी ने यूपी की राजनीति पर कहा कि 2027 के चुनाव में चाहे समाजवादी टीपू हों या सुल्तान, सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा.
रामपुर/बरेली : पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रविवार को रामपुर पहुंचे. उन्होंने कांग्रेस और सपा पर जमकर तंज कसा. मुख्तार अब्बास नकवी ने बिहार चुनाव में महागठबंधन पर चुटकी लेते हुए कहा, गठबंधन हाथ मिलाकर होता है, लेकिन यहां गठबंधन हाथ मोड़ कर हुआ है, गले मिलकर नहीं, बल्कि गला दबाकर गठबंधन किया गया है. बिहार के चुनाव में जो सामंती सुल्तान हैं उनकी खटाखट गड़बड़ी और फटाफट हड़बड़ी इस चुनावी चौपाल पर इस बार फिर चारों खाने चित करेगी.
उन्होंने कहा, गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं, उससे ज्यादा मतभेद हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी दल छेदों और मतभेदों को रफू करने में ही चुनाव निपटा देंगे. कांग्रेस समेत विपक्ष मुद्दों के दिवालियापन से जूझ रहा है, जबकि नीतियों और नेतृत्व की कमी साफ दिख रही है. साथ ही नकवी ने यूपी की राजनीति पर कहा कि 2027 के चुनाव में चाहे समाजवादी टीपू हों या सुल्तान, सबके सुपड़े साफ हो जाएंगे.
मान न मान मैं तेरा महेमान : नकवी ने कहा, सपा ने बिहार चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की पूरी फौज भेजी है. लेकिन रामपुर में भी एक स्टार चौराहा है, जहां उन्हें अपनी प्रदर्शनी लगानी चाहिए. जो पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ रही, वह मान ना मान, मैं तेरा मेहमान की तरह व्यवहार कर रही है. आजम खान के जलने वाले बयान पर नकवी ने कहा, दीप जल रहे हैं, किसी के दिल जल रहे हैं. ऐसा बयान पक्षपातपूर्ण है और अच्छा नहीं है.
मुसलमानों ने बीजेपी को अछूत समझा : मुख्तार अब्बास ने कहा, कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, या लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, सभी ने मुसलमान का थोक में तो वोट लिया लेकिन उनका फुटकर में भी विकास नहीं किया. मुसलमानों और कुछ लोगों ने बीजेपी को वोटों देने में कंजूसी की हो, लेकिन बीजेपी ने विकास में उन लोगों के साथ कोई कंजूसी नहीं की. अब्दुल ने भाजपा को वोट देने में कंजूसी की है इसमें कुछ कहने की बात नहीं है. एक मुसलमानों के बड़े वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को अछूत समझा.
अखिलेश यादव को दिया जवाब : अखिलेश यादव के बयान, बीजेपी घोटाल का रिकॉर्ड बना रही है और अयोध्या में जमीन खरीद में फर्जीवाड़ा हुआ है... इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा अखिलेश की प्रॉब्लम यह नहीं है, अखिलेश की प्रॉब्लम यह है कि यह लोग अभी तक कहते थे और हमारा नारा होता था कि रामलला आएंगे हम मंदिर वहीं बनाएंगे और इन लोगों का ये नारा था कि रामलला आएंगे, लेकिन हम मंदिर की डेट नहीं बताएंगे. मंदिर बन गया. अब इनके अंदर एक कुंठा दिखाई पड़ रही है.
सूप तो सूप चलनी बोले जिसमें 72 छेद : वहीं अखिलेश यादव के दिए गए बयान यूपी में दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है और अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण मिल रहा है... इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, सूप तो सूप चलनी बोले जिसमें 72 छेद. अब अगर समाजवादी पार्टी अपराध की बात करेगी, कुशासन की बात करेगी, शासन की बात करेगी फिर उसको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी. बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी.
बरेली में साध्वी प्राची ने किया तंज : वहीं बरेली पहुंचीं हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने कहा कि सपा ने आजम खान को बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक बनाकर यह साबित कर दिया कि वह हिंदू और हिंदुत्व विरोधी है. मुझे हंसी आ रही है, जेल में कभी अखिलेश आजम खान से मिलने नहीं गए, अब बहुत सहानुभूति दिखा रहे हैं. लग रहा है दाल में कुछ काला है. साध्वी प्राची ने मदरसे में बच्ची से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने पर कहा कि क्या यह अपनी बेटी का भी प्रमाण पत्र मांगेंगे.
उन्होंने कहा कि जिन्होंने बरेली में बवाल किया, उनकी नसबंदी कराके कूड़ा-कचरा साफ कर देना चाहिए. इसीलिए कह रही हूं कि बरेली दंगे के पीछे जो नाबालिगों की फौज थी, पुलिस प्रशासन की हत्या करने को भेजते हैं, हिंदुओं की हत्या करने के लिए.
