रामपुर में मुख़्तार अब्बास नक़वी ने कहा- "2027 में 'समाजवादी टीपू' और 'सामंती सुल्तान' का होगा सूपड़ा साफ"
पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख़्तार अब्बास नक़वी ने रामपुर में बीजेपी प्रशिक्षण अभियान के दौरान विपक्ष पर निशाना साधा. बोले- 2027 में बीजेपी की सरकार बनेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 8:00 PM IST
रामपुर: रामपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मुख़्तार अब्बास नक़वी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. भारतीय जनता पार्टी के 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महा अभियान' कार्यक्रम में शामिल हुए नक़वी ने कहा कि देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति अब खत्म हो रही है और समावेशी सशक्तिकरण का दौर चल रहा है.
दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा का विस्तार अब सीधे तौर पर भारत के विकास के साथ जुड़ चुका है. नक़वी के अनुसार, जो लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करते थे, वे अब जनता के बीच पूरी तरह बेनकाब हो रहे हैं.
समावेशी सशक्तिकरण से ध्वस्त हुए विपक्षी 'छल-छत्रप': नक़वी ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का पुराना रिवाज अब समावेशी सशक्तिकरण के मिजाज से पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है. उन्होंने तंज कसा कि जो लोग इस तरह की राजनीति के जरिए अपनी दुकानें चलाते थे, उनके छल-छत्रपों की छावनी में अब बड़े छेद हो चुके हैं. 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने मीडिया के सामने एक बड़ा और साहसी दावा पेश किया. जब पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत और यूपी की तैयारियों पर सवाल हुआ, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया.
2027 में 'समाजवादी टीपू' और 'सामंती सुल्तान' होंगे चित: मुख्तार अब्बास नक़वी ने सपा प्रमुख पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 2027 के चुनाव में चाहे 'समाजवादी टीपू' हों या 'सामंती सुल्तान', चुनावी चौपाल में सभी चारों खाने चित होंगे. उन्होंने भविष्यवाणी की कि विपक्षी नेता चुनाव परिणाम आने से पहले रोना और रिजल्ट के बाद धोना शुरू कर देंगे. अखिलेश यादव के "जनता को लड़वाने" वाले बयान पर पलटवार करते हुए नक़वी ने कहा कि विपक्ष को अब अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती साफ दिखाई दे रही है. उन्हें यह एहसास हो चुका है कि 2027 में उनके लिए अपनी मौजूदा सीटें बचा पाना भी एक बड़ी चुनौती होगा.
अंदरूनी कलह से जूझ रही आम आदमी पार्टी: इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के भाजपा विरोधी बयानों पर भी नक़वी ने कड़ा जवाब दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना मजबूत जनाधार के राजनीति लंबे समय तक नहीं चल सकती और पंजाब में आम आदमी पार्टी खुद अपने घर की कलह से जूझ रही है. नक़वी ने जोर दिया कि भाजपा का संगठनात्मक प्रशिक्षण अभियान कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है. कार्यक्रम के अंत में उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर विकास और सुशासन के नाम पर भाजपा को भारी बहुमत से चुनेगी.
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