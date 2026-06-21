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पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया योग; कहा- कांग्रेस और कॉकरोच के बीच चल रहा कंपीटीशन

नकवी ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया योग.
पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया योग. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 11:47 AM IST

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रामपुर: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर पहुंचे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कॉकरोच के बीच कंपीटीशन चल रहा है. दोनों युवाओं के भविष्य को लेकर भय और भ्रम का वातावरण बना रहे हैं.

रामपुर में 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सद्भावना मंडप में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, जिलाधिकारी सहित प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने सामूहिक योगाभ्यास किया. सभी ने योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में विभिन्न योगासन और प्राणायाम किए.

पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी. (Video Credit: ETV Bharat)

इस मौके पर योग के महत्व और भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत पर विस्तार से चर्चा की गई. कार्यक्रम के दौरान मुख्तार अब्बास नकवी ने योग को भारत की हजारों वर्ष पुरानी अमूल्य धरोहर बताया. कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है.

मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की हजारों साल पुरानी योग परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रभावी प्रयास किए गए. उन्होंने कहा कि उन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया योग दिवस मना रही है.

नकवी ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है. उन्होंने कहा कि योग के साथ-साथ आयुष, आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों को भी बढ़ावा दिया गया है, जिससे भारत की पारंपरिक ज्ञान परंपरा को नई पहचान मिली है.

आज योग लोगों के लिए केवल स्वस्थ रहने का माध्यम नहीं, बल्कि एक वैश्विक उत्सव बन चुका है. इस दौरान मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल युवाओं और छात्रों के बीच भय और भ्रम का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. नकवी ने कहा कि ऐसे लोग युवाओं के हितैषी नहीं बल्कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं.

इसलिए मैं मानता हूं कि आजकल कंपीटीशन चल रहा है. कांग्रेस का और कॉकरोचों के बीच कंपीटीशन में सबसे बड़ा कौन क्रांतिकारी कौन है, इसकी होड़ है. उनकी होड़ में नौजवानों का भविष्य भय और भ्रम का भंवरजाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है.

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