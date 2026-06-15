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सीतामढ़ी में मुखिया की पत्नी की गोली मारकर हत्या, घर में सो रही थी महिला

सीतामढ़ी में सो रही महिला की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुटी.

मुखिया की पत्नी की गोली मारकर हत्या
मुखिया की पत्नी की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 15, 2026 at 1:10 PM IST

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सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां सहियारा थाना क्षेत्र के हनुमान नगर गांव में रविवार देर रात अज्ञात अपराधियों ने घर में सो रही मुखिया की पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. गोली लगने के कारण महिला की मौके पर ही मौत हो गई.

सोते समय अपराधियों ने बोला धावा : परिजनों के मुताबिक, महिला रविवार रात अपने घर में सो रही थीं. इसी दौरान देर रात अज्ञात अपराधी उनके घर के पास पहुंचे और उन्हें निशाना बनाकर गोली मार दी. गोली लगते ही वह लहूलुहान होकर गिर पड़ीं. जब तक परिवार के सदस्य कुछ समझ पाते और मदद के लिए आगे बढ़ते, तब तक उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी.

रोते-बिलखते परिजन
रोते-बिलखते परिजन (ETV Bharat)

"गोली मारकर हमारी मम्मी की हत्या कर दी. इंदर, प्रभाष और 10 से 12 की संख्या में आए लोगों ने हत्या की है. हमें घटना की जानकारी सुबह लगी. जबकि हत्या भोर में 5 बजे हुई."- गुड़िया देवी, मृत महिला की बेटी

पुलिस जांच में जुटी : इससे पहले, घटना की आवाज सुनकर भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना सहियारा थाना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस ने किया जल्द गिरफ्तार करने का दावा: इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस प्रशासन ने दावा किया है कि अपराधियों को जल्द से जल्द चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

मुखिया की पत्नी की गोली मारकर हत्या
मुखिया की पत्नी की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)

पुलिस कर रही पूछताछ : परिजनों ने किसी भी तरह की पुरानी रंजिश या दुश्मनी से इनकार किया है, जिसके कारण हत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी है. पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है.

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