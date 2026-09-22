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अंधविश्वास के चक्कर में ग्राम प्रधान की निर्मम हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में अंधविश्वास के चक्कर में एक ग्राम प्रधान की हत्या कर दी गई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

MUKHIYA MURDERED IN PAKUR
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 22, 2026 at 5:56 PM IST

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Updated : September 22, 2026 at 6:38 PM IST

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पाकुड़: जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के छोटा कुस्कूट्टा गांव में अंधविश्वास के चक्कर में एक युवक ने ग्राम प्रधान की निर्मम हत्या कर दी. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया. घटना को लेकर मृतक की पत्नी चांदी पहाड़िन के बयान के आधार पर थाने में कांड संख्या 72/26 व बीएनएस की धारा 103(1) के तहत धर्मा पहाड़िया को नामजद अभियुक्त बनाया गया. एसपी ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर एसआईटी का गठन किया. गठित एसआईटी में शामिल पुलिस अधिकारियों ने छापेमारी कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. उक्त जानकारी एसपी अनुदीप सिंह ने पत्रकार सम्मेलन में दी.

ग्राम प्रधान पर हत्या का था संदेह

एसपी ने बताया कि बीते 21 सितंबर की रात्रि धर्मा पहाड़िया ग्राम प्रधान बामना पहाड़िया के घर घुसकर टांगी से उसके गर्दन में वार कर दिया. जिस कारण घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गयी. एसपी ने बताया कि धर्मा पहाड़िया को यह संदेह था कि ग्राम प्रधान बामना पहाड़िया अंधविश्वास (जादू टोना) करता है. जिस कारण धर्मा के परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गयी थी और उसी संदेह में ग्राम प्रधान की हत्या कर दी.

जानकारी देते एसपी (ईटीवी भारत)

पुलिस ने की अंधविश्वस से बचने की अपील

पुलिसिया पूछताछ में हत्या के आरोपी धर्मा ने बताया कि ग्राम प्रधान बामना जादू टोना करता था. जिससे पूर्व में हुए उसके दादा और पिता की मृत्यु जादू टोना के कारण हुई है. पुलिस ने गिरफ्तार हत्या के आरोपी धर्मा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. एसपी ने जिलेवासियों से अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ने की अपील की. एसआईटी में पुलिस निरीक्षक अनूप रोशन भेंगरा, पुलिस अवर निरीक्षक चंदन कुमार सिंह, बुदीलाल मुर्मू, पप्पू कुमार, विवेक कुमार, रवि कुमार शर्मा, मनोज कुमार महतो और अनिल कुमार पंडित समेत अन्य पुलिस बल शामिल थे.

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Last Updated : September 22, 2026 at 6:38 PM IST

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