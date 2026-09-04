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गिरिडीह में गिरफ्तार मुखिया पुलिस पदाधिकारी को धक्का देकर हुआ फरार, कचहरी के सामने घटी घटना

गिरिडीह: घर में घुसकर मारपीट, धमकी और महिला को निर्वस्त्र करने के आरोप में गिरफ्तार हुआ मुखिया पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया. यह घटना नगर थाना अंतर्गत कचहरी परिसर में घटी है. फरार अभियुक्त का नाम विनोद साव बताया जा रहा है. विनोद स्थानीय पंचायत का मुखिया है.

जानकारी के मुताबिक, जमुआ थाना (नवडीहा ओपी) कांड संख्या 218/26, धारा 115 ( 2), 308 (3), 303 (2), 333, 74, 76, 351 (2), 352, 3 (5) बीएनएस 2023 के तहत विनोद साव को गिरफ्तार किया गया था.

पुलिस पदाधिकारी को धक्का देकर फरार हुआ मुखिया

गिरफ्तारी के बाद गुरुवार शाम उसे लेकर कांड के अनुसंधानकर्ता सदर अस्पताल पहुंचे. यहां अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराने के बाद उसे कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया रहा था. तभी गिरफ्तार मुखिया ने पुलिस पदाधिकारी को धक्का दे दिया. धक्का लगते ही पुलिस पदाधिकारी जमीन पर गिर पड़ा, जबकि अभियुक्त पहले से तैयार खड़ी बोलेरो में बैठकर फरार हो गया.

एसपी ने दिए जल्द पकड़ने के निर्देश

आरोपी विनोद साव के फरार होने के बाद पुलिसकर्मी परेशान हो गई. कांड के अनुसंधानकर्ता रामकिशोर पाल ने इसकी जानकारी ओपी प्रभारी को दी. ओपी प्रभारी ने जमुआ इंस्पेक्टर प्रदीप दास को सूचना दी. इंस्पेक्टर ने इसकी जानकारी गिरिडीह एसपी के साथ खोरी महुआ के एसडीपीओ को दी. सूचना मिलते ही एसपी डॉ. बिमल कुमार ने तुरंत फरार अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए.