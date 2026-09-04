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गिरिडीह में गिरफ्तार मुखिया पुलिस पदाधिकारी को धक्का देकर हुआ फरार, कचहरी के सामने घटी घटना

गिरिडीह में पुलिस पदाधिकारी को धक्का देकर मुखिया मौके से फरार हो गया.

Jamua Police Station, Giridih
जमुआ थाना, गिरिडीह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 4, 2026 at 5:27 PM IST

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Updated : September 4, 2026 at 5:34 PM IST

3 Min Read
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गिरिडीह: घर में घुसकर मारपीट, धमकी और महिला को निर्वस्त्र करने के आरोप में गिरफ्तार हुआ मुखिया पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया. यह घटना नगर थाना अंतर्गत कचहरी परिसर में घटी है. फरार अभियुक्त का नाम विनोद साव बताया जा रहा है. विनोद स्थानीय पंचायत का मुखिया है.

जानकारी के मुताबिक, जमुआ थाना (नवडीहा ओपी) कांड संख्या 218/26, धारा 115 ( 2), 308 (3), 303 (2), 333, 74, 76, 351 (2), 352, 3 (5) बीएनएस 2023 के तहत विनोद साव को गिरफ्तार किया गया था.

पुलिस पदाधिकारी को धक्का देकर फरार हुआ मुखिया

गिरफ्तारी के बाद गुरुवार शाम उसे लेकर कांड के अनुसंधानकर्ता सदर अस्पताल पहुंचे. यहां अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराने के बाद उसे कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया रहा था. तभी गिरफ्तार मुखिया ने पुलिस पदाधिकारी को धक्का दे दिया. धक्का लगते ही पुलिस पदाधिकारी जमीन पर गिर पड़ा, जबकि अभियुक्त पहले से तैयार खड़ी बोलेरो में बैठकर फरार हो गया.

एसपी ने दिए जल्द पकड़ने के निर्देश

आरोपी विनोद साव के फरार होने के बाद पुलिसकर्मी परेशान हो गई. कांड के अनुसंधानकर्ता रामकिशोर पाल ने इसकी जानकारी ओपी प्रभारी को दी. ओपी प्रभारी ने जमुआ इंस्पेक्टर प्रदीप दास को सूचना दी. इंस्पेक्टर ने इसकी जानकारी गिरिडीह एसपी के साथ खोरी महुआ के एसडीपीओ को दी. सूचना मिलते ही एसपी डॉ. बिमल कुमार ने तुरंत फरार अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए.

बता दें कि अभियुक्त को ओपी प्रभारी के नेतृत्व वाली टीम ने ताराटांड से गिरफ्तार किया था. गुरूवार शाम गिरफ्तारी के बाद उसे सीधे कोर्ट परिसर लाया गया. ओपी प्रभारी कोर्ट परिसर में थे जबकि अनुसंधानकर्ता अभियुक्त को लेकर सदर अस्पताल लेकर पहुंचे थे.

बता दें कि मुखिया की गिरफ्तारी के बाद से ही बोलेरो, पुलिस के पीछे लगी हुई थी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बोलेरो को जब्त कर लिया है लेकिन मुख्य आरोपी अभी फरार है.

इधर, मामले को लेकर ओपी प्रभारी से कई दफा संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया.

मारपीट के मामले में मुखिया विनोद साव को नवडीहा ओपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था. कांड के अनुसंधानकर्ता रामकिशोर पाल अभियुक्त को लेकर सदर अस्पताल गए थे. अस्पताल में मेडिकल चेकअप करवाया गया. जिसके बाद उसे न्यायाधीश के पास प्रस्तुत करने ले जाया जा रहा था, इसी दौरान विनोद साव फरार हो गया. पूरे मामले से वरीय पदाधिकारी को अवगत करा दिया गया है, आगे विनोद को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही विनोद पकड़ा जाएगा: प्रदीप दास, सर्किल इंस्पेक्टर, जमुआ

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Last Updated : September 4, 2026 at 5:34 PM IST

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