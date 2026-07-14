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बिहार में बेटी के जन्मदिन पर मुखिया ने गरीबों को दान की करोड़ों की जमीन

भोजपुर के सरथुआ मुखिया राकेश सिंह ने बेटी के जन्मदिन पर 18 कट्ठा जमीन गरीब महादलित परिवारों को दान कर दी. पढ़ें खबर-

BHOJPUR MUKHIYA DONATES LAND
भोजपुर में जमीन दान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 14, 2026 at 8:20 AM IST

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भोजपुर: बिहार के भोजपुर जिले की सरथुआ पंचायत के मुखिया राकेश सिंह ने अपनी 5 साल की बेटी प्रिंसी राज के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए एक अनूठी पहल की है. उन्होंने अपनी 18 कट्ठा जमीन गरीब परिवारों को दान कर दी. इस दान से उन परिवारों को घर बनाने का सपना साकार होने जा रहा है, जिनके पास वर्षों से जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था.

मुखिया ने गरीबों को दान की करोड़ों की जमीन: राकेश सिंह ने बताया कि उन्होंने बेटी के जन्मदिन को मात्र उत्सव तक सीमित न रखकर समाज के नाम समर्पित करने का फैसला लिया. उन्होंने कहा, किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा उसका अपना घर होता है. इस पहल से दर्जनों जरूरतमंद परिवारों को आशियाना बनाने का अवसर मिलेगा.

सरथुआ मुखिया राकेश सिंह (ETV Bharat)

बेटी के जन्मदिन पर गरीब परिवारों को तोहफा: ग्रामीणों के अनुसार राकेश सिंह लंबे समय से सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं. जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता पहुंचाना, गरीबों के बीच भोजन और वस्त्र वितरित करना, ठंड के दिनों में कंबल बांटना तथा विपरीत परिस्थितियों में लोगों की हरसंभव मदद करना उनकी नियमित गतिविधियां बन चुकी हैं. उनकी यह छवि इलाके में एक संवेदनशील नेता के रूप में स्थापित हो चुकी है.

मुखिया के सोच को लोगों ने सराहा: मुखिया राकेश सिंह का मानना है कि यदि समाज का प्रत्येक सक्षम व्यक्ति एक जरूरतमंद परिवार का हाथ थाम ले तो बेघर होने की समस्या काफी हद तक कम की जा सकती है. उन्होंने अपील की कि लोग व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर सामाजिक उत्तरदायित्व निभाएं. उनकी इस सोच को स्थानीय लोगों ने सराहा है.

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पांच वर्षीय पुत्री प्रिंसी राज (ETV Bharat)

"किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा उसका खुद का घर होता है. यदि मेरी जमीन किसी गरीब परिवार के जीवन में स्थायी बदलाव ला सकती है तो इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती. बेटी के जन्मदिन को केवल उत्सव तक सीमित रखने के बजाय समाज के नाम समर्पित करने का निर्णय लिया."-राकेश सिंह, मुखिया

राकेश सिंह की इस पहले की हर कोई कर रहा तारीफ: राकेश सिंह की इस पहल को लोग केवल जमीन का दान नहीं, बल्कि मानवता, संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व की जीती-जागती मिसाल मान रहे हैं. आज के समय में जब स्वार्थ और संपत्ति विवाद की खबरें आम हैं, उनकी यह निस्वार्थ पहल समाज के लिए प्रेरणादायक साबित हो रही है.

लोगों से समाज की सेवा में आगे आने की अपील: बेटी प्रिंसी राज के जन्मदिन पर 18 कट्ठा जमीन दान करके मुखिया राकेश सिंह ने यह संदेश दिया है कि जीवन की वास्तविक खुशी केवल अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में खुशियां और उम्मीद जगाने में है. स्थानीय लोगों ने मुखिया की इस पहल की भरपूर प्रशंसा की है और उम्मीद जताई है कि अन्य सक्षम लोग भी उनके इस कदम से प्रेरित होकर समाज की सेवा में आगे आएंगे.

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