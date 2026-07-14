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बिहार में बेटी के जन्मदिन पर मुखिया ने गरीबों को दान की करोड़ों की जमीन

भोजपुर: बिहार के भोजपुर जिले की सरथुआ पंचायत के मुखिया राकेश सिंह ने अपनी 5 साल की बेटी प्रिंसी राज के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए एक अनूठी पहल की है. उन्होंने अपनी 18 कट्ठा जमीन गरीब परिवारों को दान कर दी. इस दान से उन परिवारों को घर बनाने का सपना साकार होने जा रहा है, जिनके पास वर्षों से जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था.

मुखिया ने गरीबों को दान की करोड़ों की जमीन: राकेश सिंह ने बताया कि उन्होंने बेटी के जन्मदिन को मात्र उत्सव तक सीमित न रखकर समाज के नाम समर्पित करने का फैसला लिया. उन्होंने कहा, किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा उसका अपना घर होता है. इस पहल से दर्जनों जरूरतमंद परिवारों को आशियाना बनाने का अवसर मिलेगा.

सरथुआ मुखिया राकेश सिंह (ETV Bharat)

बेटी के जन्मदिन पर गरीब परिवारों को तोहफा: ग्रामीणों के अनुसार राकेश सिंह लंबे समय से सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं. जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता पहुंचाना, गरीबों के बीच भोजन और वस्त्र वितरित करना, ठंड के दिनों में कंबल बांटना तथा विपरीत परिस्थितियों में लोगों की हरसंभव मदद करना उनकी नियमित गतिविधियां बन चुकी हैं. उनकी यह छवि इलाके में एक संवेदनशील नेता के रूप में स्थापित हो चुकी है.

मुखिया के सोच को लोगों ने सराहा: मुखिया राकेश सिंह का मानना है कि यदि समाज का प्रत्येक सक्षम व्यक्ति एक जरूरतमंद परिवार का हाथ थाम ले तो बेघर होने की समस्या काफी हद तक कम की जा सकती है. उन्होंने अपील की कि लोग व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर सामाजिक उत्तरदायित्व निभाएं. उनकी इस सोच को स्थानीय लोगों ने सराहा है.