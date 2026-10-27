DM कार्यालय के सामने मुखिया ने की आत्मदाह की कोशिश, मचा हड़कंप
समस्तीपुर कलेक्ट्रेट के सामने मुख्य गेट पर मुखिया ने आत्मदाह का प्रयास किया है. वह शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज है. रिपोर्ट-सुमन मिश्रा
Published : October 27, 2026 at 4:58 PM IST
समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में मुखिया ने आत्मदाह की कोशिश की है. जिले के सरायरंजन प्रखंड के मेयारी पंचायत प्रधान (मुखिया) बिरजू राय ने समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी कार्यालय के मुख्य द्वार पर खुल को जलाने का प्रयास किया. हालांकि जैसे ही उन्होंने खुद पर डीजल छिड़का, वहां मौजूद सुरक्षा बल के जवानों ने आत्मदाह करने से रोक दिया.
क्यों की आत्मदाह की कोशिश?
मुखिया बिरजू राय पिछले काफी समय से अपनी पंचायत के अंतर्गत श्मशान के लिए निर्धारित या विवादित भूमि पर इस प्रशासनिक भवन के निर्माण का पुरजोर विरोध कर रहे थे. उनका आरोप है कि इस संवेदनशील और जनहित से जुड़े मामले को लेकर उन्होंने पूर्व में भी जिला स्तर के तमाम वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों से लेकर देश के महामहिम राष्ट्रपति तक को लिखित आवेदन भेजकर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया.
शिकायत के बावजूद नहीं हुआ एक्शन
प्रशासनिक स्तर पर उनकी शिकायतों और आपत्तियों को लगातार नजरअंदाज करने और कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से आहत होकर उन्होंने यह खौफनाक कदम उठाने का फैसला किया. हालांकि, प्रशासन को इस तरह के संभावित विरोध प्रदर्शन की भनक पहले ही लग चुकी थी. जिस वजह से समाहरणालय परिसर के भीतर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.
समाहरणालय में आत्मदाह का प्रयास
भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के बावजूद मुखिया किसी तरह परिसर के भीतर दाखिल होने में कामयाब रहे. समाहरणालय परिसर पहुंचकर उन्होंने अपने शरीर पर डीजल उड़ेल लिया लेकिन इससे पहले कि वे माचिस की तीली जलाकर आग लगा पाते, वहां मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने बिना एक पल गंवाए उन्हें पीछे से दबोच लिया और आत्मदाह करने से रोक दिया.
"डीएम सर से लेकर ऊपर तक मैंने शिकायत की थी लेकिन न्याय नहीं करने के कारण मैं आत्मदाह करने डीएम परिसर में आया हूं. आवेदन देने के बाद भी मुझे न्याय नहीं मिला. ऐसे में विवश होकर मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है."- बिरजू राय, मुखिया, मेयारी पंचायत
डीएम ने कहा- हो रही जांच
इस घटना के बाद से पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है. साथ ही श्मशान की जमीन पर भवन निर्माण को लेकर उठ रहे सवालों और विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है, जबकि जमीन की वास्तविक कानूनी स्थिति, निर्माण की वैधता और मुखिया द्वारा दिए गए आवेदनों पर प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया और जांच का इंतजार किया जा रहा है. इस मामले को लेकर जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है.
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