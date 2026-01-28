ETV Bharat / state

बूंदी: ‎मुकेश सैनी हत्याकांड में 36 घंटे बाद टूटा गतिरोध, मांगों पर सहमति के बाद अंत्येष्टि

सैनी समाज ने बाजार बंद कराया. नेशनल हाईवे-52 पर चक्काजाम कर दिया. इससे यातायात बेपटरी हुई और क्षेत्र में तनावपूर्ण हालात बन गए थे. ‎

Community members sitting on protest
धरने पर बैठे समाजजन (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 28, 2026 at 8:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

‎बूंदी: हिंडोली क्षेत्र के मुकेश सैनी हत्याकांड में 36 घंटे बाद गतिरोध टूटा. प्रदर्शनकारियों की विभिन्न मांगों पर सहमति बनने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया. इधर, हिंडोली थाना पुलिस ने पांच से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया है. इनसे पूछताछ की जा रही है.

हिंडोली थाना प्रभारी मुकेश यादव ने बताया कि सोमवार रात पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था. आरोपियों ने मांगली खुर्द निवासी मुकेश सैनी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी. वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई. मृतक के परिजनों सहित सैनी समाज में गहरा रोष फैल गया. पुलिस प्रशासन, मृतक के परिजन और सैनी समाज के प्रतिनिधियों के बीच लंबी वार्ता के बाद कई अहम मांगों पर सहमति बनने के बाद बुधवार को मुकेश के शव का पोस्टमार्टम कराया जा सका.

हत्याकांड में 36 घंटे बाद टूटा गतिरोध (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: बूंदी में ‎पैसे के लेन-देन को लेकर युवक की चाकू घोंपकर हत्या, लोगों में आक्रोश, हाइवे जाम किया

36 घंटे सड़कों पर समाज: ‎‎युवक की हत्या के बाद परिजन और समाजजन आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी, आर्थिक सहायता और प्रशासनिक कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गया. मांगों पर तत्काल सहमति नहीं बनने से पोस्टमार्टम 36 घंटे तक नहीं हो सका. सैनी समाज के लोगों ने बड़ा नया गांव में बाजार बंद कराया. नेशनल हाईवे-52 पर चक्काजाम कर दिया. इससे यातायात बेपटरी हुई और क्षेत्र में तनावपूर्ण हालात बन गए. ‎इधर, परिजन और ग्रामीण कोटा के एमबीएस अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गए. लगातार नारेबाजी और प्रदर्शन के चलते प्रशासन पर दबाव बढ़ता गया. पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और वार्ता का दौर शुरू हुआ.‎

पढ़ें: कुआं पूजन के दौरान हुई कहासुनी, युवक को मारी गोली, मौके पर मौत

प्रशासन-परिजनों के बीच सहमति: ‎‎बूंदी की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा, हिंडोली थाना प्रभारी मुकेश यादव व अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में बुधवार दोपहर बाद मृतक के परिजन और समाज के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता हुई. प्रशासन ने परिजनों की कई प्रमुख मांगों पर सहमति जताई. एएसपी उमा शर्मा ने बताया कि मृतक के आश्रितों को पीड़ित प्रतिकार स्कीम से 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी. साथ ही 10 लाख रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे.

परिजनों की मांग पर तत्कालीन हिंडोली थाना प्रभारी सहदेव मीणा के विरुद्ध तीन दिन में जांच का भरोसा दिया. मृतक के बच्चों को पालनहार योजना का लाभ, माता-पिता की पेंशन तथा मृतक की पत्नी को संविदा पर नौकरी देने पर भी सहमति बनी. इन मांगों पर आश्वासन के बाद परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने को तैयार हुए. पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया. गांव में हालात सामान्य हैं.

पढ़ें: ‎हिस्ट्रीशीटर ने पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कारवाई में अपराधी के पैर में लगी गोली

हिंडोली थाना प्रभारी यादव ने बताया कि पुलिस ने 5 से अधिक संदिग्धों को डिटेन किया. इनसे गहन पूछताछ की जा रही है. जल्द पूरे मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

TAGGED:

MORE THAN 5 SUSPECTS DETAINED
ROAD BLOCKADE ON NH 52
STANDOFF ENDED AFTER 36 HOURS
DISPUTE OVER A MONEY TRANSACTION
MUKESH SAINI MURDER CASE OF BUNDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.