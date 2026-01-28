ETV Bharat / state

बूंदी: ‎मुकेश सैनी हत्याकांड में 36 घंटे बाद टूटा गतिरोध, मांगों पर सहमति के बाद अंत्येष्टि

‎‎बूंदी: हिंडोली क्षेत्र के मुकेश सैनी हत्याकांड में 36 घंटे बाद गतिरोध टूटा. प्रदर्शनकारियों की विभिन्न मांगों पर सहमति बनने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया. इधर, हिंडोली थाना पुलिस ने पांच से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया है. इनसे पूछताछ की जा रही है.

हिंडोली थाना प्रभारी मुकेश यादव ने बताया कि सोमवार रात पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था. आरोपियों ने मांगली खुर्द निवासी मुकेश सैनी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी. वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई. मृतक के परिजनों सहित सैनी समाज में गहरा रोष फैल गया. पुलिस प्रशासन, मृतक के परिजन और सैनी समाज के प्रतिनिधियों के बीच लंबी वार्ता के बाद कई अहम मांगों पर सहमति बनने के बाद बुधवार को मुकेश के शव का पोस्टमार्टम कराया जा सका.

हत्याकांड में 36 घंटे बाद टूटा गतिरोध (ETV Bharat Bundi)

36 घंटे सड़कों पर समाज: ‎‎युवक की हत्या के बाद परिजन और समाजजन आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी, आर्थिक सहायता और प्रशासनिक कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गया. मांगों पर तत्काल सहमति नहीं बनने से पोस्टमार्टम 36 घंटे तक नहीं हो सका. सैनी समाज के लोगों ने बड़ा नया गांव में बाजार बंद कराया. नेशनल हाईवे-52 पर चक्काजाम कर दिया. इससे यातायात बेपटरी हुई और क्षेत्र में तनावपूर्ण हालात बन गए. ‎इधर, परिजन और ग्रामीण कोटा के एमबीएस अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गए. लगातार नारेबाजी और प्रदर्शन के चलते प्रशासन पर दबाव बढ़ता गया. पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और वार्ता का दौर शुरू हुआ.‎