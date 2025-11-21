ETV Bharat / state

बिहार में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या, मोतिहारी में घर के बाहर मारी गोली

बिहार में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की गोलीमार कर हत्या कर दी गई है. पढ़ें पूरी खबर

VIP LEADER KILLED IN BIHAR
मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 21, 2025 at 12:00 PM IST

3 Min Read
मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी जिले में शुक्रवार सुबह 6 बजे के करीब VIP नेता कामेश्वर सहनी (50 वर्ष) की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. सुबह घर के निकल रहे थे, इसी बीच बाइक सवार अपरादियों ने उनपर ताबड़तोड़ फायरिंग की. उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई. पूरी वारदात मोतिहारी जिले के दरपा थाना क्षेत्र के तिनकोनी गांव की बताई जाती है. कामेश्वर सहनी विकासशील इंसान पार्टी के रक्सौल संगठन के जिला प्रभारी थे.

मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या : स्थानीय लोगों ने बताया कि शुक्रवार सुबह कामेश्वर सहनी अपने घर से शौच के लिए बाहर निकले थे. लौटकर जब वह दरवाजे के पास हाथ साफ कर रहे थे, तभी दो अपराधी बाइक से पहुंचे और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं. गोली लगते ही कामेश्वर सहनी की मौके पर ही मौत हो गई. हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद हथियार लहराते हुए फरार हो गए.

VIP LEADER KILLED IN BIHAR
मोतिहारी में घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग (ETV Bharat)

मोतिहारी में घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग : घटना की सूचना मिलते ही छौड़ादानो थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने घटनास्थल से कई खोखे बरामद किए हैं और मौके पर फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया है. एसडीपीओ रक्सौल के नेतृत्व में पुलिस कई कोणों से मामले की जांच में जुटी है.

आपसी रंजिश में हत्या की आशंका : मृतक के रिश्तेदार राजेश कुमार ने आरोप लगाया कि ''अपराधियों ने उनके मामा कामेश्वर सहनी की घर के दरवाजे पर गोली मारकर हत्या कर दी.'' उन्होंने कहा कि इस हत्या के पीछे पुरानी आपसी रंजिश या राजनीतिक विवाद की आशंका हो सकती है. परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है.

VIP LEADER KILLED IN BIHAR
मृतक के रिश्तेदार राजेश कुमार (ETV Bharat)

रक्सौल संगठन जिले के प्रभारी थे कामेश्वर सहनी : वहीं पुलिस के अनुसार, कामेश्वर सहनी पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और वे स्थानीय स्तर पर सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता थे. वे वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी के करीबी माने जाते थे और रक्सौल संगठन जिले के प्रभारी थे.

''प्रारंभिक जांच जारी है. यह राजनीतिक रंजिश है या व्यक्तिगत विवाद, इस पर फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.'' - स्वर्ण प्रभात, पुलिस अधीक्षक, मोतिहारी

VIP LEADER KILLED IN BIHAR
मुकेश सहनी के साथ कामेश्वर सहनी (ETV Bharat)

हत्या पर क्या बोले मुकेश सहनी? : इस घटना पर वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक सहनी ने गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि हमारे नेता की हत्या एक बड़ी साजिश का हिस्सा लगती है. उन्होंने कहा कि पुलिस को मामले की गहराई से जांच करनी चाहिए ताकि हत्यारों को जल्द गिरफ्तार किया जा सके.

