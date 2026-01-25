ETV Bharat / state

मुकेश सहनी को बड़ा झटका, प्रवक्ता सुनील सिंह ने थामा JDU का दामन

मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा है. प्रवक्ता सुनील सिंह ने पार्टी से इस्तीफा देकर जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली. पढ़ें..

Sunil Kumar Singh joins JDU
सुनील कुमार सिंह जेडीयू में शामिल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 25, 2026 at 3:49 PM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद भी नेताओं का दलबदल जारी है. कभी जेडीयू में चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और प्रवक्ता रहे डॉ. सुनील कुमार सिंह विधानसभा चुनाव से पहले मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी में शामिल हो गए थे लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टी का खाता तक नहीं खुला. अब आज उनकी घर वापसी हो गई.

सुनील कुमार सिंह जेडीयू में शामिल: डॉ. सुनील कुमार सिंह आज अपने समर्थकों के साथ जेडीयू में शामिल हो गए हैं. प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उन्हें प्राथमिक सदस्यता दिलाई. वहीं, जेडीयू छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जाने वाले आनंद गुप्ता ने भी आज समर्थकों के साथ जेडीयू में फिर से वापसी कर ली है. उमेश कुशवाहा ने उनको भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई.

सुनील कुमार सिंह की जेडीयू में वापसी (ETV Bharat)

'भ्रमित हो गया था मैं': जेडीयू में वापसी करने वाले डॉ. सुनील कुमार सिंह नेत्र रोग के विशेषज्ञ हैं. पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि भ्रमित होकर दूसरे दल में चला गया था लेकिन वहां भी सीखने का मौका मिला है. उन्होंने कहा कि मैं इतना ही कह सकता हूं कि जेडीयू की जो संस्कृति है और संस्कार है, वह किसी दूसरे दल में नहीं है.

"जदयू में मुझे बहुत मान सम्मान मिला है और पार्टी के नेता जो भी जिम्मेदारी देंगे, हम पार्टी के काम में हम मजबूती से लगेंगे. नेता हमने बहुत देखा लेकिन नीतीश कुमार जैसा नहीं देखा. सदस्यता अभियान में पूरी ताकत लेंगे."- उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड

क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष?: वहीं, उमेश कुशवाहा ने कहा कि डॉ. सुनील कुमार और आनंद गुप्ता की जेडीयू में वापसी से पार्टी को मजबूती मिलेगी. उन्होंने कहा कि अभी सदस्यता अभियान पार्टी में चल रहा है. हम लोगों ने एक करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है. उम्मीद है कि पार्टी में इन दोनों की वापसी के बाद हम पूरी ताकत से सदस्यता अभियान में लगेंगे. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम भरोसा दिलाते हैं कि पार्टी में आने वाले सभी नेताओं को पूरा सम्मान दिया जाएगा.

Sunil Kumar Singh joins JDU
सुनील सिंह ने छोड़ा मुकेश सहनी का साथ (ETV Bharat)

जून 2025 में वीआईपी में हुए थे शामिल: डॉ. सुनील कुमार पिछले साल 6 जून 2025 को जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर विकासशील इंसान पार्टी में शामिल हुए थे. उस समय उन्होंने कहा था कि वह नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, ऐसे में उनको मुकेश सहनी की आंखों में बिहार का विजन दिखता है.

