गौरा बौराम सीट: वोटिंग से पहले मुकेश सहनी के भाई ने छोड़ी चुनावी रेस, अफजल अली को मिला समर्थन

दरभंगा : एक काफी प्रचलित शब्द है- नूरा कुश्ती. इस शब्द का अगर सही मतलब जानना हो तो दरभंगा के गौरा बौराम सीट को जानिए. जिस प्रकार से महागठबंधन में हर दिन मामला इधर से उधर हो रहा है, नूरा कुश्ती शब्द का अर्थ यहीं पर समझ में आता है.

मुकेश सहनी के भाई हटे पीछे : बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक 48 घंटे पहले महागठबंधन में बड़ा फैसला हुआ बै. वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने गौरा बौराम विधानसभा सीट से अपने भाई और पार्टी प्रत्याशी संतोष सहनी को चुनावी मैदान से हटाने की घोषणा की है. मुकेश सहनी और वीआईपी ने पूर्व राजद प्रत्याशी अफजल अली खान को समर्थन देने की घोषणा की है.

'शुरुआत से ही भ्रम की स्थिति थी' : मुकेश सहनी ने बताया कि गौरा बौराम सीट पर महागठबंधन में शुरुआत से ही भ्रम की स्थिति थी. राजद (लालू यादव) ने पहले अफजल अली को सिंबल पर उम्मीदवार घोषित कर दिया था, जबकि बाद में उसी सीट पर वीआईपी से संतोष सहनी को प्रत्याशी बनाया गया.

''हम नहीं चाहते कि एक सीट के कारण गठबंधन को नुकसान हो. दोनों मेरे छोटे भाई हैं, किसी एक को त्याग करना ही था. फैसले से कुछ सौ वोटों का नुकसान संभव है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जनता तक संदेश जल्दी पहुंचेगा.''- मुकेश सहनी, वीआईपी चीफ