गौरा बौराम सीट: वोटिंग से पहले मुकेश सहनी के भाई ने छोड़ी चुनावी रेस, अफजल अली को मिला समर्थन

ये तो हर किसी को पता है कि राजनीति में काफी तेजी से बदलाव होता है. कुछ ऐसा ही नजारा आज दरभंगा में दिखा. पढ़ें

Gora Bauram Seat Afzal Ali Khan
अफजल अली (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 4, 2025 at 8:39 PM IST

2 Min Read
दरभंगा : एक काफी प्रचलित शब्द है- नूरा कुश्ती. इस शब्द का अगर सही मतलब जानना हो तो दरभंगा के गौरा बौराम सीट को जानिए. जिस प्रकार से महागठबंधन में हर दिन मामला इधर से उधर हो रहा है, नूरा कुश्ती शब्द का अर्थ यहीं पर समझ में आता है.

मुकेश सहनी के भाई हटे पीछे : बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक 48 घंटे पहले महागठबंधन में बड़ा फैसला हुआ बै. वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने गौरा बौराम विधानसभा सीट से अपने भाई और पार्टी प्रत्याशी संतोष सहनी को चुनावी मैदान से हटाने की घोषणा की है. मुकेश सहनी और वीआईपी ने पूर्व राजद प्रत्याशी अफजल अली खान को समर्थन देने की घोषणा की है.

'शुरुआत से ही भ्रम की स्थिति थी' : मुकेश सहनी ने बताया कि गौरा बौराम सीट पर महागठबंधन में शुरुआत से ही भ्रम की स्थिति थी. राजद (लालू यादव) ने पहले अफजल अली को सिंबल पर उम्मीदवार घोषित कर दिया था, जबकि बाद में उसी सीट पर वीआईपी से संतोष सहनी को प्रत्याशी बनाया गया.

''हम नहीं चाहते कि एक सीट के कारण गठबंधन को नुकसान हो. दोनों मेरे छोटे भाई हैं, किसी एक को त्याग करना ही था. फैसले से कुछ सौ वोटों का नुकसान संभव है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जनता तक संदेश जल्दी पहुंचेगा.''- मुकेश सहनी, वीआईपी चीफ

Gora Bauram Seat Afzal Ali Khan
संवाददाता सम्मेलन कर जानकारी देते मुकेश सहनी (ETV Bharat)

अड़े रहे अफजल अली : दरअसल, तेजस्वी यादव और महागठबंधन की पहल के बावजूद अफजल अली ने अपना नामांकन वापस लेने से इंकार कर दिया था. यहां तक कि मुकेश सहनी ने उन्हें एमएलसी की पेशकश भी की, लेकिन वे नहीं माने. इसके बाद राजद ने उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था.

तेजस्वी भी थे समर्थन में : यही नहीं तेजस्वी यादव आज भी संतोष सहनी को ही महगठबंधन के उम्मीदवार के रूप में पेश किए थे. साथ ही समर्थन की बात कही थी. हालांकि चुनाव प्रचार बंद होने के बाद मुकेश सहनी ने प्रेस वार्ता कर ऐलान किया कि उनका भाई अब चुनावी मैदान में नहीं है.

