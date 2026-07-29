'ये जनरल डायर वाली सरकार..?' VIP चीफ मुकेश साहनी बोले- 'AK -47 दिखाकर छात्रों को डराना चाहते हैं'
रोहतास में मुकेश साहनी ने छात्र आंदोलन को लेकर बिहार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा और जनरल डायर से तुलना की. पढ़ें खबर-
Published : July 29, 2026 at 8:34 PM IST
रोहतास : भले ही देश में छात्र आंदोलन फिलहाल शांत हो गया, लेकिन बिहार की राजनीति में इसे लेकर बयानबाजी अब भी जारी है. इसी क्रम में विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 'सन ऑफ मल्लाह' के नाम से प्रसिद्ध मुकेश साहनी ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला.
'वर्तमान सरकार जनरल डायर वाली' : रोहतास जिले के डेहरी में आयोजित भगवान वेदव्यास पूजन सह जयंती समारोह में शामिल होने पहुंचे साहनी ने वर्तमान सरकार की प्रदेश और केंद्र सरकार की तुलना अंग्रेजी शासन के कुख्यात अधिकारी जनरल डायर से करते हुए सरकार पर छात्रों और युवाओं के दमन का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह का रवैया स्वीकार्य नहीं हो सकता.
''वर्तमान सरकार की कार्यशाली जनरल डायर की याद दिलाती है. जिस प्रकार आजादी से पहले अंग्रेज ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाते थे ठीक उसी तरह आज की सरकार अपने ही राज्य के छात्रों और आम नागरिकों को एक-47 जैसे घातक हथियारों का भय दिखाकर दबाने का प्रयास कर रही है. धरना-प्रदर्शन सबका लोकतांत्रिक अधिकार''-मुकेश सहनी, वीआईपी चीफ
'सरकार की कार्यशैली जनरल डायर जैसी' : मुकेश साहनी ने कहा कि वर्तमान सरकार की कार्यशैली जनरल डायर की याद दिलाती है. उनका आरोप था कि जिस तरह अंग्रेजी शासन के दौरान निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई जाती थीं, उसी प्रकार आज की सरकार भी अपने ही राज्य के छात्रों और आम नागरिकों को एके-47 जैसे घातक हथियारों का भय दिखाकर दबाने का प्रयास कर रही है.
'धरना-प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार' : VIP सुप्रीमो ने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए धरना, प्रदर्शन और आंदोलन करने का मौलिक अधिकार देता है. यदि छात्र और युवा अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं तो सरकार का दायित्व उनकी बात सुनना है, न कि उन्हें डराने या धमकाने का प्रयास करना. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज का सम्मान होना चाहिए.
'सरकार तानाशाही की राह पर' : मुकेश साहनी ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार तानाशाही की राह पर चल रही है. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार देश के युवाओं ने इस कथित तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई है, उससे सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अभी भी समय है कि सरकार अपने रवैये में बदलाव लाए. चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, किसी को भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करने का अधिकार नहीं है.
एके-47 के प्रदर्शन पर भी उठाए सवाल : अपने संबोधन में साहनी ने कहा कि छात्रों के सामने एके-47 जैसे हथियारों का प्रदर्शन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है. उनका कहना था कि लोकतंत्र में सरकार का दायित्व जनता की आवाज सुनना होता है, उसे दबाना नहीं. उन्होंने आरोप लगाया कि भय का माहौल बनाकर लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने की कोशिश की जा रही है.
भगवान वेदव्यास जयंती समारोह में रहे मुख्य अतिथि : मुकेश साहनी बुधवार को डेहरी में निषाद समाज द्वारा आयोजित भगवान वेदव्यास पूजन सह जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम का आयोजन भगवान वेदव्यास ट्रस्ट की ओर से किया गया था. समारोह में बड़ी संख्या में निषाद समाज के लोगों की भागीदारी रही और सामाजिक एकता पर जोर दिया गया.
प्रतिभाओं और समाजसेवियों का हुआ सम्मान : समारोह के दौरान विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया. इसके अलावा समाज में उत्कृष्ट सामाजिक कार्य करने और नई चेतना पैदा करने वाले लोगों को 'निषाद गौरव सम्मान' से भी सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के स्थानीय विधायक राजीव रंजन उर्फ सोनू सिंह भी समारोह में शामिल हुए.
शिक्षा और संगठन पर दिया जोर : अपने संबोधन के अंत में मुकेश साहनी ने निषाद समाज की एकता, शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया. उन्होंने समाज के युवाओं से शिक्षा को प्राथमिकता देने, संगठित रहने और सामाजिक भागीदारी बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षा और संगठन ही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे मजबूत माध्यम हैं.
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