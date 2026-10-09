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कोरबा नगर निगम पर घटिया निर्माण का आरोप, राताखार में सीसी सड़क से उखड़ने लगी गिट्टी, कांग्रेस ने झाड़ू लगाकर जताया विरोध

कोरबा नगर निगम क्षेत्र में कांग्रेस का हल्ला बोल ( ETV BHARAT )

कोरबा: कोरबा नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों की प्राथमिकताओं और गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. वार्ड क्रमांक 4, राताखार में निर्माणाधीन सीसी सड़क की बदहाली और घटिया निर्माण के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों और पार्षदों ने अनोखा प्रदर्शन किया. मौके पर पहुंचकर कांग्रेसजनों ने सड़क पर झाड़ू लगाकर निगम प्रशासन की कार्यशैली का विरोध किया.

कांग्रेस ने महापौर पर बोला हमला ​कोरबा महापौर संजू देवी राजपूत के वार्ड में निर्माण और प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार राठौर ने गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में भारी वाहनों और विशेषकर ट्रकों का आवागमन अत्यधिक है. सड़क संकरी होने से नागरिकों को भारी परेशानी होती है. वहां सड़क चौड़ीकरण के लिए लगभग दो करोड़ रुपये के प्रस्तावित कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी. लेकिन इस कार्य को जश्न रिसॉर्ट क्षेत्र से हटाकर वार्ड क्रमांक 4 (राताखार) में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां स्वयं महापौर निवास करती हैं.