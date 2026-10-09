कोरबा नगर निगम पर घटिया निर्माण का आरोप, राताखार में सीसी सड़क से उखड़ने लगी गिट्टी, कांग्रेस ने झाड़ू लगाकर जताया विरोध
कांग्रेस ने ऊर्जाधानी कोरबा में घटिया निर्माण कार्य पर निगम को घेरा है. मुकेश राठौर ने महापौर पर आरोप लगाए. राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2026 at 9:29 PM IST
कोरबा: कोरबा नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों की प्राथमिकताओं और गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. वार्ड क्रमांक 4, राताखार में निर्माणाधीन सीसी सड़क की बदहाली और घटिया निर्माण के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों और पार्षदों ने अनोखा प्रदर्शन किया. मौके पर पहुंचकर कांग्रेसजनों ने सड़क पर झाड़ू लगाकर निगम प्रशासन की कार्यशैली का विरोध किया.
कांग्रेस ने महापौर पर बोला हमला
कोरबा महापौर संजू देवी राजपूत के वार्ड में निर्माण और प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार राठौर ने गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में भारी वाहनों और विशेषकर ट्रकों का आवागमन अत्यधिक है. सड़क संकरी होने से नागरिकों को भारी परेशानी होती है. वहां सड़क चौड़ीकरण के लिए लगभग दो करोड़ रुपये के प्रस्तावित कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी. लेकिन इस कार्य को जश्न रिसॉर्ट क्षेत्र से हटाकर वार्ड क्रमांक 4 (राताखार) में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां स्वयं महापौर निवास करती हैं.
आयुक्त से की जा चुकी है शिकायत
इस निर्णय ने निगम की प्राथमिकताओं और कार्यप्रणाली को संदेहास्पद बना दिया है. इस अनियमितता की शिकायत पहले ही निगम आयुक्त से की जा चुकी है.
कांग्रेस पार्टी के पार्षदों ने कहा कि यह विषय पहले ही आयुक्त के संज्ञान में आ चुका है. सड़क का निर्माण बेहद गुणवत्ताहीन तरीके से किया जा रहा है. एक ब्लैकलिस्टेड ठेकेदार को इस सड़क का काम सौंपा गया है, आखिर नगर पालिक निगम की ऐसी क्या मजबूरी है कि एक ब्लैकलिस्ट ठेकेदार को कम दिया गया है. गुणवत्ताहीन निर्माण किया जा रहा है.
बिना नाली और घटिया सामग्री से हो रहा निर्माण-कांग्रेस
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राताखार में बन रही सीसी सड़क में न तो समुचित नाली व्यवस्था है और न ही निर्माण मानक स्तर का है. निर्माण पूरा होते ही सतह से गिट्टी और बजरी का सीमेंट से पकड़ छोड़ना, सामग्री का उखड़ना इसकी पोल खोल रहा है. इसके अलावा, सड़क की चौड़ाई कम किए जाने से स्थानीय रहवासियों का आवागमन भी मुश्किल हो गया है.
कांग्रेस ने बिंदुवार की जांच की मांग
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने दोटूक कहा कि सड़क निर्माण बजट खपाने का जरिया नहीं, बल्कि जनता को टिकाऊ सुविधा देने की जिम्मेदारी है.
इन बिंदुओं पर जांच की मांग
निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय तकनीकी जांच कराई जाए। गुणवत्ता के मानकों का परीक्षण कर दोषपूर्ण निर्माण को सुधारा जाए.
जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो.
भारी यातायात वाले संकरे मार्ग की मूल योजना को बदलने के कारणों को सार्वजनिक किया जाए.