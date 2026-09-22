आद्रा रेल मंडल के डीआरएम का धनबाद दौरा, मधुबन कोल वाशरी का किया निरीक्षण
आद्रा रेलवे डिवीजन के DRM मुकेश गुप्ता ने लोडिंग की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए धनबाद का दौरा किया. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : September 22, 2026 at 6:50 PM IST
धनबादः बीसीसीएल के ब्लॉक-2 क्षेत्र में संचालित मधुबन कोल वाशरी के खानूडीह कोल लोडिंग प्वाइंट का आद्रा रेल मंडल के डीआरएम (Divisional Railway Manager) मुकेश गुप्ता ने निरीक्षण किया. इसके बाद सड़क मार्ग से लोडिंग प्वाइंट पहुंचकर उन्होंने रेल ट्रैक, वैगन लोडिंग और कोयला डिस्पैच की व्यवस्था का जायजा लिया.
यह दौरा किसी घटना की जांच के लिए नहींः डीआरएम मुकेश गुप्ता
गौरतलब है कि पिछले सप्ताह इसी लोडिंग प्वाइंट पर कोयला लदी मालगाड़ी के कुछ पहिए पटरी से उतर गए थे. हालांकि, निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने इस घटना को लेकर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की. उन्होंने कहा कि उनका दौरा किसी घटना की जांच के लिए नहीं, बल्कि मौजूदा लोडिंग व्यवस्था को देखने और भविष्य में इसकी क्षमता बढ़ाने की संभावनाओं का आकलन करने के लिए है.
लोडिंग व्यवस्था संतोषजनकः डीआरएम
डीआरएम ने बताया कि फिलहाल लोडिंग व्यवस्था संतोषजनक है और निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा किए जाने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि बीसीसीएल की ओर से कोयला उपलब्ध कराकर उसकी लोडिंग की जाती है, जबकि रेलवे की जिम्मेदारी वैगन उपलब्ध कराने और लोडेड कोयले को गंतव्य तक पहुंचाने की है.
बीसीसीएल के कई अधिकारी मौजूद रहे
निरीक्षण के दौरान बीसीसीएल ब्लॉक-2 के जीएम कुमार रंजीव, बरोरा क्षेत्र के जीएम केके सिंह, एडीईएन महुदा बीके पांडेय, पीडब्ल्यूआई शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, ट्रैक्शन इंचार्ज (Traction Incharge) राजू बाबू, डीएफ राकेश कुमार, खानूडीह स्टेशन के एसएम रंजीत चौधरी, विजय रवानी, श्रीकांत पाठक और आरपीएफ इंचार्ज कुमार राजीव समेत रेलवे और बीसीसीएल के कई अधिकारी मौजूद रहे.
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