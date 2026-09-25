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पिथौरागढ़ के दो युवाओं ने फतह की लद्दाख की तीन चोटियां, कठिन परिस्थितियों को हराकर मिली सफलता

मुकेश और लोकेश ने किया कमाल ( फोटो सोर्स- Mountaineer Mukesh )

पिथौरागढ़: सीमांत जिला पिथौरागढ़ के दो पर्वतारोहियों ने लद्दाख की दुर्गम और चुनौतीपूर्ण तीन ऊंची चोटियों को फतह किया है. इंट्रिसिक क्लाइंबर्स एंड एक्सप्लोरर्स (आइस) संस्था के प्रशिक्षक मुकेश और लोकेश ने हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियरिंग अभियान के दौरान 6,440 मीटर ऊंची माउंट कांग यात्से 1, 6,300 मीटर ऊंची माउंट जोजोंगो वेस्ट और 6,250 मीटर ऊंची माउंट जोजोंगो ईस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की. पर्वतारोहियों को बेहद कठिन परिस्थितियों का करना पड़ा सामना: आइस संस्था के अध्यक्ष विश्वदेव पांडेय वासू और सचिव जगदीश कलौनी ने बताया कि अभियान के दौरान दोनों पर्वतारोहियों को बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा. ऊंचाई बढ़ने के साथ ऑक्सीजन की कमी, प्रतिकूल मौसम और तकनीकी चढ़ाई की चुनौतियों के बीच उन्होंने अपने अनुभव एवं प्रशिक्षण के दम पर तीनों चोटियों को फतह किया. लद्दाख की चोटियों पर उत्तराखंड के पर्वतारोही (फोटो सोर्स- Mountaineer Mukesh) तीनों चोटियां अपनी ऊंचाई, कठिन भूभाग और तकनीकी चुनौतियों के लिए जानी जाती हैं. ऐसे अभियानों में पर्वतारोहियों की शारीरिक क्षमता के साथ तकनीकी दक्षता, अनुभव और मानसिक दृढ़ता की भी परीक्षा होती है. मुकेश और लोकेश आईस संस्था में प्रशिक्षक के रूप में हाई-एल्टीट्यूड माउंटेनियरिंग का प्रशिक्षण भी देते हैं. उनकी यह उपलब्धि जिले के युवा पर्वतारोहियों के लिए प्रेरणादायी मानी जा रही है. प्रशिक्षक पवन और शुभम दारमा घाटी तक करेंगे साइकिल यात्रा: प्रसिद्ध पर्वतारोही स्वर्गीय पुरमल सिंह धर्मशत्तू की स्मृति में आईस संस्था के प्रशिक्षक पवन और शुभम दारमा घाटी तक साइकिल यात्रा करेंगे. पिथौरागढ़ में करीब 1,625 मीटर की ऊंचाई से शुरू होने वाली यह यात्रा सीपू गांव में करीब 3,500 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगी.