ETV Bharat / state

'सरकार के खिलाफ जो अधिकारी साजिश करेगा, वो दोनों हाथों से निपटा जाएगा', मंडी में जमकर गरजे डिप्टी सीएम

उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा, हमें अपने वर्करों के काम करने हैं. हमारे वर्कर जो लाखों की संख्या में यहां आए हैं. इनके काम तभी होंगे, जब आप (सीएम) हाथ में थोड़ी ताकत से डंडा पकड़ेंगे. मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं मुकेश अग्निहोत्री जीवन में एक संतुष्ट आदमी है. मुकेश अग्निहोत्री किसी से नहीं डरता. लेकिन कोई कुचलने या रौंदने की कोशिश करेगा तो हम उसको नेस्तनाबूद कर देंगे. ये हम इस मंच और देवभूमि से कहना चाहते हैं. हम दिन रात काम कर रहे हैं इस सरकार के लिए. इस सरकार में जितनी फाइनेंशियल दिक्कत रही है. उसके बावजूद हमने हिमाचल का आगे बढ़ाने का प्रयास किया है'.

मंच से डिप्टी सीएम सरकार के खिलाफ साजिश रचने वाले अफसरों पर जमकर बरसे. मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा, 'मैं संतुष्ट आदमी हूं, मैं किसी से डरता नहीं. जो सरकार के खिलाफ चलेगा, उसे दोनों हाथों से निपटा जाएगा. मैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह करूंगा कि जो भी इस तरह के अधिकारी हैं, उनके साथ सख्ती से निपटा जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए'.

मंडी: ' मैंने पिछली बार भी कहा था अफसरशाही भी संभल जाए. मैं आज फिर कहता हूं कि साजिश रचने वाले अफसर निपटे जाएंगे. रात के अंधेरे में हम इनको निपट देंगे . जो लोग कांग्रेस की सरकार होते हुए बीजेपी के लोगों की घरों की हाजिरियां मार रहे हैं, जो हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं. जो अफसर और अधिकारी उसमें शामिल हैं. उनसे निपटने में हिमाचल सरकार कोई कसर नहीं रखेगी और मैं सीएम सुक्खू से भी कहना चाहता हूं. ऐसे काम नहीं चलेगा. ऐसे लोगों को निपटना है तो दोनों हाथों से निपट दो. इन लोगों को निपटने का टाइम आ गया है'. ये बाते डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सुक्खू सरकार के तीन साल का कार्यकाल पूरा होने पर मंडी में आयोजित जन संकल्प सम्मेलन के मंच से कही.

केंद्र से फंड नहीं मिलने पर मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा नेताओं पर जमकर निशाना साधा. अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश का बजट रोक दिया जाता है, हमारी फॉरेन फंडिंग की किस्तें रोक दी जाती हैं. हमारे बजट पर कैप लगा दी जाती है. कोई न कोई तौर तरीका निकालकर ये प्रयास किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश को कर्ज लेने की सीमा रोक दी जाए, फॉरेन फंडिंग रोक दी जाए, बजट का अंश रोक दिया जाए और इसके पीछे हिमाचल प्रदेश के बीजेपी पार्टी के लोग हैं. ये बात हिमाचल के लोग को अच्छे ढंग से पता होना चाहिए.

'सरकार के खिलाफ साजिश करने वालों से निपटेंगे'

डिप्टी सीएम ने कहा कि जब सरकार हमारी बनी थी तो उस समय हिमाचल पर 75000 करोड़ का कर्जा था. कर्मचारियों की 12000 हजार करोड़ की देनदारियां थी. आज जो कहते हैं कि कर्मचारियों की देनदारियां नहीं दी जा रही है. HRTC की बहुत बात करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सरकार बने 36 महीने हुए हैं. हमने 36 महीने की ही सैलरी और 36 महीने की ही पेंशन दी है. लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग दुष्प्रचार करते हैं. लेकिन दुष्प्रचारकों को भी निपटेंगे हम. जो भी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, साजिश कर रहा है. उनको हम निपटेंगे. नेस्तनाबूद करके रहेंगे. ऐसी ताकतों से हम निपटेंगे.

'9000 लोगों को ओपीएस में लेकर आए'

उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि HRTC में कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन नहीं मिलती. हमने 36 महीने की सैलरी और 36 महीने की पेंशन दी है. साथ ही 150 करोड़ के जो क्लेम थे वो भी दी है. कमीशन के माध्यम से 357 कंडक्टर पक्के भर्ती किए. 9 हजार लोगों को ओपीएस में लेकर आए. HRTC में 200 ऐसे लोगों को पेंशन लगाई, जिनकी पेंशन लग नहीं सकती थी.

'केंद्र से हिमाचल पेमेंट आने नहीं दे रहे भाजपा के लोग'

4000 करोड़ की पानी की योजना का नुकसान हुआ, लेकिन हर घर में पानी पहुंचा कर रहे हम. जो लोग ये बाते करते हैं, जिन्होंने दिल्ली में हमारा 1200 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन को रोक रखा है. काम हो चुका है और ठेकेदारों की पेमेंट होनी है. लोग हमें कहते हैं कि पेमेंट क्यों नहीं आ रही है. उन्हें पता होनी चाहिए कि भाजपा के लोग ये पेमेंट केंद्र से हिमाचल आने नहीं दे रही है. हम पैसा तो तब देंगे जब केंद्र से रिलीज होगा.

'हमारी सरकार ने 6000 बच्चों को बनाए चिल्ड्रेन ऑफ दी स्टेट'

जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट हैं, बल्क ड्रग पार्क का काम दो साल में पूरा होना चाहिए. 2200 करोड़ की परियोजना, हिमाचल के हितों से जुड़ी हुई परियोजना है. कछुआ चाल से चलाकर योजनाएं नहीं चलेंगी. हमें कम्पलीट करनी हैं, ये योजनाएं. आज हमारी सरकार ने चिल्ड्रेन ऑफ दी स्टेट बनाए तो 6000 बच्चों की वारिस सरकार है. किसी सरकार के दिमाग में ये बात आई कि हिमाचल का 6000 बच्चा, जिसके मां-बाप नहीं है, उसको कौन प्यार देगा. ये हमारी सरकार ने दिया.

'हर वादा को पूरा करेंगे, हमारी याददाश्त नहीं गई है'

मंच से डिप्टी सीएम ने बताया कि आज दूध के लिए महिलाएं मुख्यमंत्री को सम्मानित करने आईं थी. जो कहते हैं गारंटियों का हिसाब दो, जब पांच साल पूरे होंगे तो हम हर चीज, हर गारंटियों का हिसाब देंगे. हमने अगर कहा है महिलाओं को 1500 देंगे, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, ये हमारी गारंटी है, ये हम भूले नहीं है. हमने कहा था, हम पूरा करेंगे. हमारी सरकार सभी वादों का पूरा करेगी. हमने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया है. हम हर वादा को पूरा करेंगे, हमारी कोई याददाश्त नहीं चली गई है.

'जिनको कुर्सियां देनी है, अब दे दो'

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का साथ दो, कांग्रेस सरकार का साथ दो. यहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल बैठी हैं. जिनको कुर्सियां देने है, जो देनी है, दे दो अब. दे दो खुल के समय आ गया है. इतने नेता ऊपर बैठे हैं, इतने नीचे बैठे हैं. जिसका जो हक बनता है, वो दो. ताकि अगली तैयारी करें हम. ये कांग्रेस की सरकार में बहुत लोगों की निगाहें हैं.

'राज्य में चिट्टा खत्म करने की खाई सौगंध'

हमने राज्य में चिट्टा खत्म करने की सौगंध खाई है. जो भी आदमी चिट्टे में संलिप्त पाया जाएगा, चाहे वो नेता हो या अफसर हो या फिर कर्मचारी हो, उसको जड़ से समाप्त करेगी ये सरकार. आपने देखा हजारों-हजारों लोगों के काफिले लेकर सीएम चल रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं. चिट्टे के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई में सब लोग सहयोगी बनें. अपने घर में देखों, अपने मोहल्ले और गांव में देखो.

'कांग्रेस सरकार ने हिमाचल के हितों की लड़ाई लड़ी'

कांग्रेस सरकार ने हिमाचल के हितों के लिए बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है. जो पड़ोसी राज्य को हमारा 5000 करोड़ देना है, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं. शानन की लड़ाई लड़ रहे हैं. वाइल्ड फ्लावर हमने हासिल किया है. दूसरे प्रोजेक्ट हमने हासिल किए हैं. मौजूदा सरकार ने हिमाचल के हकों की लड़ाई लड़ी है और आगे भी आपके सहयोग से हम लड़ते रहेंगे.

ये भी पढ़ें: सुक्खू सरकार@3 साल: व्यवस्था परिवर्तन से लेकर चुनौतियों तक, शिक्षा मंंत्री ने दिए हर सवाल के जवाब