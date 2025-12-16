ETV Bharat / state

3 सालों में सुक्खू सरकार ने कितनी इलेक्ट्रिक बसें खरीदी? डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दिए ये जवाब

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बीते शीतकालीन सत्र के दौरान इलेक्ट्रिक बसों की खरीदी को लेकर जानकारी दी.

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री (Himachal Assembly)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 3:10 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) ने बीते तीन सालों में (31 अक्टूबर 2025 तक) 35 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी हैं. ये इलेक्ट्रिक बसें HRTC ने मैसर्ज पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से खरीदी हैं. ये जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में रखी.

एक इलेक्ट्रिक बस की कीमत

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि HRTC द्वारा खरीदी गई प्रति इलेक्ट्रिक बस की कीमत 97,36,120 रुपए है. इनमें से 18 अप्रैल 2023 को धर्मशाला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 15 बसें खरीदी गई थी. जबकि 18 मई 2023 और 01 जून 2023 को 20 बसें शिमला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए खरीदी गई थी.

35 इलेक्ट्रिक बसों की कीमत

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि HRTC द्वारा 35 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 34,07,64,200 रुपए की धनराशि खर्च की गई है. ये राशि धर्मशाला और शिमला स्मार्ट सिटी के तहत खर्च की गई है. वर्तमान में सभी 35 इलेक्ट्रिक बसें धर्मशाला और शिमला के स्थानीय क्षेत्र के विभिन्न रूटों पर सुचारू रूप संचालित हैं. शिमला के स्थानीय क्षेत्र की एक बस मरम्मत के लिए खड़ी है. जिसकी रिपेयरिंग जारी है. इसके अलावा कोई भी बस खराब नहीं है. सभी बसें अपने रूटों पर चल रही हैं.

क्या था सवाल ?

धर्मशाला के तपोवन में 26 नवबंर से 5 दिसंबर तक आयोजित हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जसवां परागपुर के विधायक ब्रिकम सिंह ने इलेक्ट्रिक बसों को लेकर सवाल पूछा था. भाजपा विधायक ने पूछा था कि हिमाचल पथ परिवहन निगम ने बीते 3 सालों में (31 अक्टूबर 2025 तक) कितनी इलेक्ट्रिक बसें खरीदी? इनकी कीमत क्या थी? वर्तमान में कितनी बसें संचालित और मरम्मताधीन हैं? जिसका जबाव सदन में परिवहन मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दिया.

