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HRTC ड्राइवर-कंडक्टरों की होगी भर्ती, 1000 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की योजना: मुकेश अग्निहोत्री

कांगड़ा दौरे पर नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र पहुंचे डिप्टी सीएम ने 10 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 10:35 PM IST

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धर्मशाला: शुक्रवार को नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जल शक्ति विभाग की करीब 150 करोड़ रुपये लागत की विभिन्न उठाऊ सिंचाई, पेयजल तथा मल सीवरेज योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया. उन्होंने नगरोटा बगवां बस अड्डे से 10 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और नगरोटा बगवां से बड़ोह तक बस में यात्रा भी की.

इस मौके पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, "एचआरटीसी में हिमाचल पथ परिवहन निगम में चालकों और परिचालकों की भर्ती की जाएगी. एचआरटीसी हिमाचल प्रदेश के लोगों की जीवनरेखा है. निगम को और अधिक मजबूत किया जा रहा है. 500 पुरानी बसों को निगम से हटाया जा रहा है".

उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा शासनकाल में एचआरटीसी के लिए नई बसें नहीं खरीदी गईं, जिसके कारण निगम में बसों की कमी हो गई थी. 297 इलेक्ट्रिक बसों को एचआरटीसी में शामिल करने के बाद लंबे रूटों के लिए 200 डीजल बसें खरीदी जाएंगी. इसके अतिरिक्त 1,000 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की भी योजना है.

नगरोटा बगवां के विधायक एवं हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आर. एस. बाली ने विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास के लिए उप मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास का श्रेय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को दिया.

उप मुख्यमंत्री ने अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान सबसे पहले बलधर और सिंहुंड में 6.35 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली बलधर एवं सिंहुंड चरण-एक और सिंहुंड चरण-दो उठाऊ सिंचाई योजनाओं का शिलान्यास किया. इन योजनाओं से 135 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.

इसके बाद उन्होंने पठियार में एनडीबी के अंतर्गत 25 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित मस्सल पेयजल योजना का उद्घाटन किया. इस योजना से आठ पंचायतों अंबाडी, चाड़ी, लाखामंडल, मंजीती उपरली, मलां, मस्सल, मुहालखड़ और पठियार के 40 गांवों की 20 हजार से अधिक आबादी लाभान्वित होगी. योजना के अंतर्गत 133 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है.

उन्होंने कीरचंबा में ग्राम पंचायत ठारू, कबाड़ी, हटवास, कीरचंबा और सुनेहड़ के लिए 76 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली सीवरेज योजना का शिलान्यास किया. इसके बाद उन्होंने नगरोटा बगवां बस अड्डे से 10 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. बड़ोह में उप मुख्यमंत्री ने एडीबी के अंतर्गत पुरानी पेयजल योजनाओं मालनू, नेरा ठम्बा, बड़ोह, बुस्सल-2 और टोरू के सुधार एवं पुनर्निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया. इस कार्य पर 35 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि योजना को पूरा करने की समय-सीमा 30 नवंबर निर्धारित की गई है.

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