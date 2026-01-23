ETV Bharat / state

इंपीयिरल क्लासिक क्रूज पर सुक्खू सरकार व IWAI में ऐतिहासिक MoU, डिप्टी सीएम ने कोच्चि में बताई राष्ट्रीय जलमार्गों में हिमाचल की अहमियत

केरल के कोच्चि में आयोजित की गई तीसरी आईडब्ल्यूसीएल यानी इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग में ये एमओयू साइन किया गया. मीटिंग की अगुवाई केंद्र सरकार के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की. पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्री सोनोवाल की मौजूदगी में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री इस फील्ड में हिमाचल की अहमियत पर प्रकाश डाला। बड़ी बात ये थी कि मीटिंग इंपीयिरल क्लासिक नामक क्रूज पर आयोजित की गई। इस मीटिंग में देश में समुद्री व नदी कनेक्टिविटी के भविष्य पर चर्चा की गई.

शिमला: हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार व आईडब्ल्यूएआई (इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथारिटी) के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है. केरल के कोच्चि में एक बैठक में इस ऐतिहासिक समझौते पर साइन किए गए. हिमाचल सरकार का प्रतिनिधित्व डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने किया. इस अवसर पर हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने राष्ट्रीय जलमार्गों में राज्य की भूमिका की अहमियत की जानकारी दी.

क्रूज पर आयोजित इस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हिमाचल और पंजाब में इनलैंड यानी अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास की जानकारी दी. उन्होंने इस विषय में की जा रही पहल से परिषद को अवगत करवाया. उन्होंने रिवर क्रूज पर्यटन और धार्मिक पर्यटन सर्किट के विकास पर विशेष जोर दिया. सोनोवाल ने कहा, 'रावी नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग-84) को रणजीत सागर बांध से गांधियन स्थित चमेरा बांध तक रिवर क्रूज पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है'.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसती पहली जेटी (जेईटीटीवाई-1) इसी माह तक पूरी होने वाली है. उन्होंने बताया कि सतलुज नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग-98) को एक महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है. यह प्रस्तावित मार्ग हिमाचल के तत्तापानी और नैना देवी मंदिर को पंजाब के आनंदपुर साहिब और कीरतपुर साहिब से जोड़ने के मकसद से तैयार किया जा रहा है. इसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी चल रही है.

इस दौरान भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) और हिमाचल सरकार के बीच हस्ताक्षरित एमओयू से राज्य में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास की दिशा में अहम मोड़ आया है. यह समझौता राज्य के जल-आधारित बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए एक औपचारिक रूपरेखा तैयार करेगा. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश में इनलैंड वाटरवेज यानी अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास पर जोर दिया.

उन्होंने कहा कि चूंकि देश भर में विकसित किए जा रहे अधिकांश वाटरवेज वाली नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, इसलिए प्रदेश इस ढांचे में एक प्रमुख हितधारक है. उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में तकनीकी और वित्तीय सहायता बढ़ाने का आग्रह किया. उन्होंने विशेष रूप से हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कैटामारन जहाजों के प्रावधान की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि ये जहाज पर्यावरण के नजरिए से बेहतर हैं और हिमाचल के अनुकूल हैं.

