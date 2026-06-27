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मोहर्रम जुलूस के दौरान गयाजी में बड़ा हादसा, हाईटेंशन लाइन से टकराया ताजिया, चार झुलसे

जुलूस में कई लोग शामिल थे और करंट लगते ही भगदड़ मच गई. इस घटना में चार लोग झुलस गए हैं.

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गया में ताजिया जुलूस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 27, 2026 at 9:58 AM IST

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गया: बिहार के गया जिले में मोहर्रम पर्व के अवसर पर निकाले गए ताजिया जुलूस के दौरान बिजली के तार की चपेट में आने से चार युवक गंभीर रूप से झुलस गए, जिसमें सभी की हालत गंभीर बनी है. घटना वजीरगंज थाना क्षेत्र के धांधर गांव में हुई, जहां जुलूस मार्ग पर लटके बिजली के तारों से युवक टकरा गए.

बिजली के तारों से टकराये युवक: जुलूस में शामिल युवकों को करंट लगने की सूचना फैलते ही प्रशासन ने तुरंत बिजली आपूर्ति बंद कर दी. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया. हादसे के बाद मोहर्रम जुलूस को कुछ देर के लिए रोक दिया गया. माहौल सामान्य होने के बाद जुलूस अपने तय मार्ग पर आगे बढ़ा.

घायलों के नाम और स्थिति: घायलों में भरेती गांव के मोहम्मद असगर, मोहम्मद कमालुद्दीन और मोहम्मद उमर अली शामिल हैं. मोहम्मद असगर की हालत सबसे गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है. शेष घायलों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है.

लोगों ने लगाया लापरवाही का आरोप: घटना के बाद जुलूस में शामिल लोगों में काफी नाराजगी देखी गई. स्थानीय लोगों ने इसे प्रशासन की लापरवाही का नतीजा बताया. उन्होंने जुलूस मार्ग पर बिजली के तारों की उचित व्यवस्था न करने का आरोप लगाया. वहीं घटना की सूचना मिलते ही अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई कर स्थिति संभाली.

युवकों की स्थिति खतरे से बाहर: प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि घायल युवकों की स्थिति अब खतरे से बाहर है. उन्होंने कहा कि सभी घायलों को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जुलूस मार्गों पर बिजली विभाग की निगरानी बढ़ाने का आश्वासन भी दिया गया है.

"घटना की जानकारी मिली है. कुछ युवक करंट की चपेट में आने से घायल हुए हैं. सभी की स्थिति खतरे से बाहर है. कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है." -नीरज कुमार, थानाध्यक्ष, वजीरगंज थाना

मोहर्रम शांति से संपन्न: हालांकि हादसे के बावजूद मोहर्रम का जुलूस शांति बनाए रखते हुए पूरा किया गया. पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की संभावना जताई गई है. स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

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