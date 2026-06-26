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बिहार में अकीदत और अमन का पैगाम, शांति के साथ निकला ताजिया जुलूस, सुरक्षा के रहे तगड़े इंतजाम

बिहार में लगभग सभी हिस्सों में मुहर्रम को लेकर व्यापक सुरक्षा और शांति व्यवस्था के बीच जुलूस निकाला गया.

शहादत की याद में निकाला गया ताजिया जुलूस
शहादत की याद में निकाला गया ताजिया जुलूस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 26, 2026 at 9:06 PM IST

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पटना : बिहार में मुहर्रम के मौके पर शुक्रवार को पूरे धार्मिक श्रद्धा, अकीदत और भाईचारे के माहौल में ताजिया जुलूस निकाला गया. राजधानी पटना सहित गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, भोजपुर, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, नालंदा, बेगूसराय, समस्तीपुर, मधुबनी और राज्य के लगभग सभी जिलों में बड़ी संख्या में अकीदतमंद ताजिया जुलूस में शामिल हुए. जुलूस के दौरान "या हुसैन" की सदाओं के बीच इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

शहादत की याद में निकाला गया ताजिया जुलूस : मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और इसकी दसवीं तारीख यानी आशूरा को कर्बला की जंग में पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है. इसी शहादत की याद में ताजिया जुलूस निकाला जाता है, जिसमें लोग मातम कर कर्बला के बलिदान को याद करते हैं.

ताजिया जुलूस निकालते लोग
ताजिया जुलूस निकालते लोग (ETV Bharat)

शांति और सौहार्द का संदेश : राज्य के विभिन्न शहरों और कस्बों में पारंपरिक ताजिया, अलम और झंडों के साथ जुलूस निकाला गया. कई जगह युवाओं ने लाठी, तलवार और अन्य पारंपरिक युद्धक कलाओं का प्रदर्शन किया. जुलूस के मार्ग में जगह-जगह सबील लगाकर शरबत और ठंडे पानी का वितरण किया गया. सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने भी जुलूस में शामिल लोगों का स्वागत किया तथा आपसी सौहार्द का संदेश दिया.

बिहार में पुलिस रही अलर्ट : मुहर्रम को लेकर बिहार पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा. संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल, दंडाधिकारी, महिला पुलिसकर्मी और क्विक रिस्पांस टीम की तैनाती की गई. प्रमुख चौक-चौराहों और जुलूस मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों एवं ड्रोन से निगरानी की गई. कई जिलों में कंट्रोल रूम भी बनाए गए, जहां से पूरे आयोजन पर लगातार नजर रखी गई.

जुलूस की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग
जुलूस की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग (ETV Bharat)

जुलूस मार्ग को फॉलो करने का था निर्देश : प्रशासन ने पहले ही सभी जिलों में शांति समिति की बैठकें आयोजित कर जुलूस आयोजकों के साथ समन्वय स्थापित किया था. अधिकारियों ने लोगों से सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की थी. इसके साथ ही जुलूस के निर्धारित मार्ग और समय का पालन सुनिश्चित कराया गया.

जिलों में पुलिस ने किया था फ्लैग मार्च : राज्य सरकार की ओर से सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे. इसके चलते पूरे राज्य में मुहर्रम का आयोजन शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ. अधिकांश जिलों से किसी भी बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली.

सुरक्षा के रहे तगड़े इंतजाम
सुरक्षा के रहे तगड़े इंतजाम (ETV Bharat)

प्रदेश में खुशहाली और अमन की मांगी गई दुआ : मुहर्रम के अवसर पर कई जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न धर्मों के लोगों ने भी जुलूस में पहुंचकर भाईचारे और गंगा-जमुनी तहजीब का संदेश दिया. इस दौरान लोगों ने देश और प्रदेश में अमन, शांति और खुशहाली की दुआ भी मांगी.

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